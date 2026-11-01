9 شهداء بنيران الاحتلال في قطاع غزة

خبرني - أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 9 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم، فيما حذرت لجنة طوارئ الشتاء من تفاقم الأوضاع الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار القيود الإسرائيلية.

وأوضح مجمع ناصر الطبي أن 5 فلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد 3 فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة عدد آخر جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت حي الرمال غربي مدينة غزة.