إيران تهدد بتوسيع أي حرب جديدة مع الولايات المتحدة

خبرني - هدد الجيش الإيراني بتوسيع نطاق أي مواجهة عسكرية جديدة مع الولايات المتحدة إلى خارج منطقة غرب آسيا، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية قادرة على استهداف مواقع ومصالح أميركية أينما كانت ضمن نطاق قدراتها، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن ليست في عجلة من أمرها بشأن إيران، وإنها دمرت قدراتها البحرية والجوية ودفاعاتها المضادة للطائرات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا، إن أي رد إيراني على عدوان أميركي جديد سيكون "أكثر سحقا واتساعا" من الرد خلال الهجوم الأميركي الإسرائيلي السابق على إيران، محذرا من أن الحرب المقبلة قد تستمر مدة أطول بكثير من المواجهة السابقة.

وأوضح أكرمينيا أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي شدد خلال اجتماع مع كبار قادة القوات المسلحة على أن أي مواجهة مقبلة لن تظل محصورة في ساحات المعارك السابقة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة عززت جاهزيتها العملياتية ووسعت قدراتها الدفاعية والهجومية.

وأضاف أن القوات تعمل على تحديث قائمة أهدافها لتشمل مزيدا من الأصول الأميركية والإسرائيلية، قائلا إن "المنشآت والمعدات والأفراد والمصالح الأميركية قد تكون أهدافا في أي مغامرة عسكرية جديدة، أينما كانت ضمن نطاق الوصول إليها".

وأشار إلى أن القوات الإيرانية باتت أكثر استعدادا لمواجهة التهديدات مقارنة ببداية الحرب التي اندلعت في 28 شباط، وأنها واصلت منذ إعلان الولايات المتحدة وقف إطلاق النار من جانب واحد في 7 نيسان تحديث أسلحتها وإدخال معدات وتقنيات متطورة وتطوير تكتيكاتها العسكرية.

وقال إن العقيدة العسكرية الإيرانية تشهد تحولا من نهج دفاعي حصرا إلى مقاربة أكثر هجومية، موضحا أن ما وصفه بـ"الجاهزية القتالية الذكية" يقوم على تعزيز قدرات الحرب غير المتكافئة والابتكار العملياتي، إلى جانب تطوير قدرات الحرب الإلكترونية والرادارات وإدخال أنظمة هجومية ودفاعية جديدة.

ولفت أكرمينيا إلى تعزيز التنسيق بين الجيش والحرس الثوري وإعداد خطط للتعامل مع تهديدات من جبهات متعددة، متحدثا عن محاولات خلال الحرب الأخيرة لتسليح جماعات مناهضة للثورة الإسلامية وانفصالية في إقليم كردستان العراق وفتح جبهة برية على الحدود الغربية لإيران، قال إن الانتشار العسكري والعمليات الاستباقية حالت دون تحقيقها أهدافها.

ترامب: دمرنا القدرات النووية الإيرانية

في المقابل، قال ترامب إن الولايات المتحدة دمرت القدرات النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن موقعا أو موقعين لا يزالان يتطلبان التعامل معهما، ويمكن إنجاز ذلك خلال 10 دقائق، وذكر موقع "جبل الفأس" ضمن المواقع التي يتعين على واشنطن التعامل معها.

وأضاف أن الولايات المتحدة ليست في عجلة من أمرها بشأن إيران، بعد تدمير قدراتها البحرية والجوية ودفاعاتها المضادة للطائرات، مؤكدا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأنها ترغب في إبرام اتفاق، قائلا: "سنرى ما سيحدث بشأن ذلك".

ورفض ترامب، ردا على سؤال بشأن احتمال استئناف الحرب على إيران الأسبوع المقبل، مناقشة الأمر أمام وسائل الإعلام.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قال، السبت، إن ترامب لم يتخذ قرارا بشأن توجيه ضربات جديدة إلى إيران، في ظل تعثر المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب، مؤكدا أن واشنطن لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي.