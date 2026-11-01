منصة "بينانس" تستأنف عمليات السحب بعد استعادة الجزء الأكبر من الأموال المسروقة

خبرني - أعلنت منصة "بينانس"، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، أنها استأنفت عمليات السحب على مراحل، وذلك بعد استرداد 95% من أصل 6.3 مليار دولار من العملات الرقمية التي سُرقت من منصتها في أكبر عملية سرقة رقمية على الإطلاق، والتي ربطها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بكوريا الشمالية.

وذكرت "بينانس" أن المرحلة الأولى ستبدأ الأحد في توقيت يتراوح بين الساعة 06:00 و09:00 بتوقيت غرينتش، وستشمل عملات مثل "بيتكوين" و"إيثيريوم" و"بي إن بي" و"سولانا" و"إكس آر بي" و"دوجكوين" وغيرها.

وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي، السبت، بأن مجموعة "تريدر ترايتر" وهي وحدة مدعومة من الدولة في كوريا الشمالية- هي المسؤولة عن هذا الهجوم.

ومن جانبها، دأبت بيونغ يانغ لسنوات على نفي استخدام وحدات سيبرانية تابعة للدولة في عمليات التجسس أو السرقة المالية أو توليد الإيرادات. ولم تستجب بعثة كوريا الشمالية في جنيف ولا سفارتها في الصين لطلبات التعليق.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان له أن أجهزة إنفاذ القانون رصدت أعضاء من هذه المجموعة وهم يقومون بتحويل الأصول المسروقة إلى عملة "إيثيريوم" المشفرة، مضيفا أنه يتوقع حدوث "عمليات غسيل أموال إضافية" لهذه الأصول باستخدام تقنيات ذات صلة.