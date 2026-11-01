أعضاء في مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا يؤدون القسم القانوني

خبرني - أدى أعضاء في مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، القسم القانوني أمام رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم الأحد، وذلك بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينهم.

وأدى القسم القانوني، سندا لأحكام المادة (7 / ج) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته، كل من: نائب رئيس مجلس المفوضين مرام معن الفريحات، ومفوض إدارة المحمية سامي أحمد الحسنات، ويوسف محمود العوضات.

وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي، ورئيس مجلس مفوضي إقليم البترا التنموي السياحي عدنان السواعير.