*
الاحد: 01 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • جامعات ومدارس
  • كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم نشاطًا توعويًا حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم نشاطًا توعويًا حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

  • 01 نوفمبر 2026
  • 12:21
كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم نشاطًا توعويًا حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

خبرني  - في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي ونشر ثقافة الوقاية، نظّمت كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية نشاطًا توعويًا بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي «أكتوبر الوردي»، وذلك في مدرسة الدرة الشريفة، بإشراف وتنفيذ الدكتورة مروة البرماوي والسيدة رهام البدوي.

وتضمّن النشاط تقديم مجموعة من المعلومات والإرشادات الصحية التي سلّطت الضوء على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودوره في زيادة فرص العلاج وتحسين النتائج الصحية، إلى جانب التوعية بأهمية الفحوصات الدورية واتباع الممارسات الصحية التي تسهم في تعزيز الوقاية. وشهد النشاط تفاعلًا ملحوظًا من الطالبات وأعضاء الهيئة التدريسية في المدرسة.

ويأتي تنظيم هذا النشاط في إطار حرص كلية التمريض على تعزيز دورها في خدمة المجتمع ونشر الثقافة الصحية، من خلال تنفيذ المبادرات التوعوية التي تسهم في رفع مستوى الوعي بالقضايا الصحية، وترسيخ السلوكيات الوقائية لدى مختلف فئات المجتمع.

 

كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم نشاطًا توعويًا حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي
كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم نشاطًا توعويًا حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي
كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم نشاطًا توعويًا حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي
كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم نشاطًا توعويًا حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مركز الاستشارات والتدريب في عمان العربية يستقبل الطلبة الجدد بالشراكة مع مركز الناجحون الدولي
مركز الاستشارات والتدريب في عمان العربية يستقبل الطلبة الجدد بالشراكة مع مركز...
  • 2026-11-01 12:18
عطاء من عمان العربية لشراء أجهزة (لاب توب)
عطاء من عمان العربية لشراء أجهزة (لاب توب)
  • 2026-11-01 12:16
جامعة عمّان العربية تطلق مبادرتي (امنحني كتابك) و(إرشاد الطلبة) لتعزيز ثقافة التشاركية والمسؤولية المجتمعية
جامعة عمّان العربية تطلق مبادرتي (امنحني كتابك) و(إرشاد الطلبة) لتعزيز ثقافة ...
  • 2026-11-01 12:14
الدكتورة بنات والدكتورة العيد من عمان العربية تصدران كتاباً حول الإرشاد الأسري والزواجي
الدكتورة بنات والدكتورة العيد من عمان العربية تصدران كتاباً حول الإرشاد الأسر...
  • 2026-11-01 12:12
كلية الآداب والعلوم في (عمان العربية) تقدم محاضرة توعوية في مدرسة البقعة الثانوية للبنين حول ريادة الأعمال الخضراء
كلية الآداب والعلوم في (عمان العربية) تقدم محاضرة توعوية في مدرسة البقعة الثا...
  • 2026-11-01 12:10
كلية الصيدلة في عمان العربية تنظم محاضرة توعوية في مدارس النمو التربوي حول مخاطر مشروبات الطاقة لليافعين
كلية الصيدلة في عمان العربية تنظم محاضرة توعوية في مدارس النمو التربوي حول مخ...
  • 2026-10-31 12:40