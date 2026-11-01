كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم نشاطًا توعويًا حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

خبرني - في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي ونشر ثقافة الوقاية، نظّمت كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية نشاطًا توعويًا بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي «أكتوبر الوردي»، وذلك في مدرسة الدرة الشريفة، بإشراف وتنفيذ الدكتورة مروة البرماوي والسيدة رهام البدوي.

وتضمّن النشاط تقديم مجموعة من المعلومات والإرشادات الصحية التي سلّطت الضوء على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودوره في زيادة فرص العلاج وتحسين النتائج الصحية، إلى جانب التوعية بأهمية الفحوصات الدورية واتباع الممارسات الصحية التي تسهم في تعزيز الوقاية. وشهد النشاط تفاعلًا ملحوظًا من الطالبات وأعضاء الهيئة التدريسية في المدرسة.

ويأتي تنظيم هذا النشاط في إطار حرص كلية التمريض على تعزيز دورها في خدمة المجتمع ونشر الثقافة الصحية، من خلال تنفيذ المبادرات التوعوية التي تسهم في رفع مستوى الوعي بالقضايا الصحية، وترسيخ السلوكيات الوقائية لدى مختلف فئات المجتمع.