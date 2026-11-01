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مركز الاستشارات والتدريب في عمان العربية يستقبل الطلبة الجدد بالشراكة مع مركز الناجحون الدولي

  • 01 نوفمبر 2026
  • 12:18
مركز الاستشارات والتدريب في عمان العربية يستقبل الطلبة الجدد بالشراكة مع مركز الناجحون الدولي

خبرني  -  برعاية الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية، وفي إطار حرص الجامعة على تعريف الطلبة بالبرامج والدبلومات التدريبية وإرشادهم إلى مساراتها ومجالاتها المختلفة، وتعزيز دورها في إعداد الكفاءات المؤهلة لمتطلبات سوق العمل، وتوسيع فرص التدريب والتأهيل المهني أمام الشباب، نظم مركز الاستشارات والتدريب في الجامعة، بالتعاون مع مركز الناجحون الدولي الثقافي، لقاءً تعريفياً وترحيبياً بطلبة الدبلومات التدريبية الجدد، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور إسماعيل يامين مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية مندوباً عن رئيس الجامعة.

وخلال اللقاء أكد الدكتور يامين على أن هذه الفعالية تأتي في إطار تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التدريبية الرائدة، مشيراً إلى الدور الذي يقوم به مركز الاستشارات والتدريب في جامعة عمان العربية في تقديم برامج تدريبية نوعية ومعتمدة، تشكل رافداً للتعليم الأكاديمي وتسهم في بناء قدرات الطلبة وتمكينهم معرفياً ومهنياً، بما يعزز فرصهم في المنافسة في سوق العمل.

من جانبه أكد الأستاذ أحمد أبو شنب المدير التنفيذي لمركز الناجحون الدولي الثقافي على أهمية الدبلومات التدريبية والمهنية في مواكبة المتطلبات المتغيرة لسوق العمل، مشدداً على حرص المركز على تزويد الطلبة بالمهارات التطبيقية والخبرات المعرفية اللازمة، بما يمكنهم من بدء مسيرتهم المهنية بثقة وكفاءة.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء تأكيداً على حرص مركز الاستشارات والتدريب في جامعة عمان العربية على مواصلة التعاون مع المؤسسات التدريبية المتخصصة، وتوفير برامج تدريبية معتمدة تواكب متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة.

مركز الاستشارات والتدريب في عمان العربية يستقبل الطلبة الجدد بالشراكة مع مركز الناجحون الدولي
مركز الاستشارات والتدريب في عمان العربية يستقبل الطلبة الجدد بالشراكة مع مركز الناجحون الدولي
مركز الاستشارات والتدريب في عمان العربية يستقبل الطلبة الجدد بالشراكة مع مركز الناجحون الدولي
مركز الاستشارات والتدريب في عمان العربية يستقبل الطلبة الجدد بالشراكة مع مركز الناجحون الدولي
مركز الاستشارات والتدريب في عمان العربية يستقبل الطلبة الجدد بالشراكة مع مركز الناجحون الدولي
مركز الاستشارات والتدريب في عمان العربية يستقبل الطلبة الجدد بالشراكة مع مركز الناجحون الدولي
مركز الاستشارات والتدريب في عمان العربية يستقبل الطلبة الجدد بالشراكة مع مركز الناجحون الدولي
مركز الاستشارات والتدريب في عمان العربية يستقبل الطلبة الجدد بالشراكة مع مركز الناجحون الدولي
مركز الاستشارات والتدريب في عمان العربية يستقبل الطلبة الجدد بالشراكة مع مركز الناجحون الدولي
مركز الاستشارات والتدريب في عمان العربية يستقبل الطلبة الجدد بالشراكة مع مركز الناجحون الدولي
مركز الاستشارات والتدريب في عمان العربية يستقبل الطلبة الجدد بالشراكة مع مركز الناجحون الدولي
مركز الاستشارات والتدريب في عمان العربية يستقبل الطلبة الجدد بالشراكة مع مركز الناجحون الدولي
مركز الاستشارات والتدريب في عمان العربية يستقبل الطلبة الجدد بالشراكة مع مركز الناجحون الدولي
مركز الاستشارات والتدريب في عمان العربية يستقبل الطلبة الجدد بالشراكة مع مركز الناجحون الدولي
مركز الاستشارات والتدريب في عمان العربية يستقبل الطلبة الجدد بالشراكة مع مركز الناجحون الدولي
مركز الاستشارات والتدريب في عمان العربية يستقبل الطلبة الجدد بالشراكة مع مركز الناجحون الدولي
مركز الاستشارات والتدريب في عمان العربية يستقبل الطلبة الجدد بالشراكة مع مركز الناجحون الدولي
مركز الاستشارات والتدريب في عمان العربية يستقبل الطلبة الجدد بالشراكة مع مركز الناجحون الدولي

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