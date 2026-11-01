قصص أشخاص حول العالم يستعدون لمواجهة أي أزمة محتملة

خبرني - ارتفعت مبيعات الأطعمة المعلبة وأجهزة الراديو والمصابيح اليدوية في بعض المتاجر بعد أن نصحت الحكومة البريطانية المواطنين بتخزين ما يلزم لأي حالة طوارئ في البلاد.

وعلى الرغم من أن امتلاك مجموعة من من مستلزمات الطوارئ يعد أمراً جديداً في المملكة المتحدة، فإنه شائع في أماكن أخرى كثيرة حول العالم.

الدول التي تتكرر فيها الظروف الجوية القاسية والكوارث الطبيعية، أو التي تواجه أوضاعاً جيوسياسية متوترة، تكون على أهبة الاستعداد للطوارئ، بل إن بعض الدول توصّل كتيبات التعامل مع الطوارئ مباشرة إلى منازل السكان.

فما الذي يحتفظ به هؤلاء استعداداً للطوارئ، وكيف يديرون مخزونهم؟

لم يفكر أندرياس وينربرغ، البالغ من العمر ثلاثين عاماً، في الاستعداد لحالات الطوارئ، إلى أن وصل كتيب حكومي إلى منزله قبل عامين.

أُرسل الكتيب إلى كل منزل في السويد، وشرح بالتفصيل ما يجب تخزينه وكيفية التصرف "في حالة حدوث أزمة أو حرب".

قام أندرياس، المقيم في ستوكهولم، بتجميع مخزون صغير نسبياً في قبو منزله، يشمل راديو يعمل يدوياً، وخزان ماء بسعة 10 لترات، ونحو 200 يورو (224 دولاراً أمريكياً) نقداً.

ويقول إنه كان يمتلك بعض هذه الأشياء بالفعل.

ويضيف: "كان كتيب حالات الطوارئ بمثابة جرس إنذار"، لكنه يعترف بأنه لم يتبع التوجيهات بالكامل.

"أشعر بالأمان... لست قلقاً إلى هذا الحد".

بدأ دان سي، وهو أخصائي علاج طبيعي في ولاية ماريلاند الأمريكية، تجهيز مخزونه الاحتياطي بعد أن أصبح أباً. وقد أنفق حتى الآن نحو 6,000 دولار أمريكي على هذا المخزون الذي يحتفظ به في قبو منزله.

يقول دان، البالغ من العمر 38 عاماً، والذي لديه طفلان دون سن العاشرة: "هذا جزء من مسؤوليتي كأب".

قبل بضع سنوات، انقطعت الكهرباء عن منزله خلال شهرفبراير/شباط شديد البرود، وبقيت العائلة من دون كهرباء لمدة يومين. ورغم أنه كان قد بدأ بتخزين المؤن، إلا أنه يقول: "كانت هناك ثغرات عديدة فيما خزّنت وقتها".

يحتوي مخزون دان الآن على 150 غالوناً من الماء وعدة خزانات كبيرة مصنوعة من البلاستيك المرن، يمكن ملؤها ووضعها في حوض الاستحمام. كما يحتفظ بأشياء مثل أقراص ثاني أكسيد الكلور، التي تُستخدم غالباً لجعل مياه الجداول والأنهار صالحة للشرب.

ويحتفظ دان في خزانة المؤن بالشوفان والكينوا وزبدة الفول السوداني، ويستهلك هذه المواد بحسب تواريخ انتهاء صلاحيتها بحيث لا تبقى المواد القديمة في الخزانة ويشتري غيرها. ويكفي مخزونه الغذائي أسرته المكونة من أربعة أفراد نحو ثلاثة أشهر تقريباً.

يمتلك دان أيضاً ألواحاً شمسية، وموقداً للتخييم، وخيمة، ومخزوناً من الحطب، ومدفأة تعمل بالبروبان يمكن تشغيلها دون الحاجة إلى الكهرباء أو الحطب.

كما يحتفظ بمستلزمات طبية كثيرة، بما في ذلك أدوات السيطرة على النزيف.

في الولايات المتحدة، تنصح الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الناس بتجميع مجموعة أدوات الطوارئ، ووضع خطة طوارئ عائلية، والاطلاع على كيفية الاستجابة للحوادث المختلفة.

يقول دان إنه عندما يتعلق الأمر بالتخطيط للطوارئ، "قد يكون هناك ميل إلى المبالغة في تقدير الكوارث"، لكن بالنسبة له، الأمر يتعلق بكونه "رب أسرة مسؤول".

تحتفظ أيومي تي، التي تعيش في طوكيو، بحقيبة طوارئ منذ سنوات تحسباً لأحداث مثل الزلازل والأعاصير والحرارة الشديدة.

لكن بعد الزلزال الذي ضرب اليابان عام 2024 والذي أودى بحياة المئات وتسبب في أضرار واسعة النطاق في شبه جزيرة نوتو، قامت أيومي بتخزين المزيد.

لدى حكومة طوكيو دليل للوقاية من الكوارث مكون من 68 صفحة، يشرح بالتفصيل ما يجب الاحتفاظ به في حقيبة الطوارئ وما يجب فعله في حالات الطوارئ المختلفة.

تحتفظ أيومي في حقيبة ظهرها للطوارئ بالملابس والمناشف ومنتجات الدورة الشهرية وعيدان الطعام التي تستخدم لمرة واحدة ودفتر ملاحظات والأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة ومرحاض يستخدم لمرة واحدة، كما يفعل المتنزهون والمخيمون.

تقول أيومي، البالغة من العمر 27 عاماً، وتعمل في إحدى الجامعات: "الكثير منها أشياء قديمة لم أعد أستخدمها".

في كل عام، تفحص عائلتها مستلزماتها وتحدثها إذا لزم الأمر، وتستبدل الطعام منتهي الصلاحية بآخر جديد، على سبيل المثال.

تقول نيكول بوندز: "على مدى السنوات الخمس الماضية، كان هذا الأمر يشغل بالي، ماذا يحدث في حالة الطوارئ؟"

وتعزو مدربة القيادة في أتلانتا ذلك إلى ملاحظتها تزايد الظواهر الجوية القاسية والعواصف حول العالم، وإلى ما تراه نقصاً في الاستعداد للكوارث.

وتقول إن شعارها هو "لا داعي للذعر، كن مستعداً".

إلى جانب مجموعة كبيرة من منتجات التنظيف، اشترت نيكول، البالغة من العمر 48 عاماً، بطاريات، وشاحن متنقل، ومستلزمات الإسعافات الأولية، ومراوح قابلة لإعادة الشحن، وبطانيات، وأكياس نوم.

وكي لا تبالغ في الإنفاق على هذه المشتريات، تشتري كميات صغيرة من اللوازم "من هنا وهناك" لتكوين مخزونها تدريجياً. وتحتفظ ببعض هذه الأغراض تحت سريرها، وفي أكياس التعبئة، وفي خزائن مطبخها.

يقع منزل مايكل ستوت في هولندا تحت مستوى سطح البحر. ويقول إنه قلق بشأن الأحوال الجوية القاسية، وكذلك احتمال نشوب حرب.

بدأ الرجل البالغ من العمر 39 عاماً، والذي يعيش في هورن مع زوجته وابنه البالغ من العمر خمس سنوات، في تجهيز معداته قبل أعوام.

يحتفظ مايكل بمخزون جيد من معدات الطاقة بالإضافة إلى الطعام - بما في ذلك جهاز Starlink Mini، وهو جهاز صغير وخفيف يوفر اتصالاً بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

يحتفظ بالمؤن في علية وقبو منزله، كما يحتفظ بالمياه والنقود، ومجموعة إسعافات أولية، ومولد كهربائي.

في وقت سابق من هذا العام، أنشأ مايكل تطبيقاً لتسجيل مخزونه الغذائي وتواريخ انتهاء صلاحيته المحتملة.

ويقول: "الاستعداد لا يتعلق بالذعر، بل يتعلق بأن تتحلى بالهدوء عند انقطاع التيار الكهربائي مثلاً".

في أواخر عام 2025، أطلقت السلطات الهولندية حملة وجهت فيها العائلات إلى الاحتفاظ بمؤن تكفي لمدة 72 ساعة، على غرار ما فعلته السلطات البريطانية مؤخراً.

عندما بدأ مايكل الاستعداد للطوارئ، لم ترَ زوجته ضرورةً لذلك، لكنه يقول إنها الآن تُدرك أهميته. وقد أخبرا طفلهما أن هذه المؤن مخصصة فقط للأيام التي لا يرغبان فيها بالذهاب إلى المتجر، مضيفين أنهما "لا يريدان إثقال كاهله".

يشك مايكل في النصيحة التي تنص على ثلاثة أيام - والتي أوصت بها المملكة المتحدة أيضاً - لكنه يقول: "إن وجود بعض الأشياء الأساسية في منزل كل أسرة يسهل على خدمات الطوارئ مساعدة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها".

ساهم في هذا التقرير كل من هاناي تاكاهاشي وريتشارد فروست.