جامعة عمّان العربية تطلق مبادرتي (امنحني كتابك) و(إرشاد الطلبة) لتعزيز ثقافة التشاركية والمسؤولية المجتمعية

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز روح التعاون والتكافل بين طلبتها، وترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في البيئة الجامعية، أطلقت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة مبادرتي "امنحني كتابك" و"إرشاد الطلبة"، بمشاركة طلبة من مختلف التخصصات، وأعضاء نادي العمل التطوعي في الجامعة.

وافتتح فعاليات المبادرتين الدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة، مندوباً عن الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، بحضور كل من: الدكتور مراد القداح نائب العميد، والدكتورة ليال الزبن مساعد العميد، وعدد من أعضاء كادر العمادة إلى جانب الطلبة المشاركين.

وأكد الدكتور بن طريف أن المبادرتين تندرجان ضمن المبادرات الفصلية التي تنفذها عمادة شؤون الطلبة، بهدف تعزيز المسؤولية الاجتماعية وترسيخ ثقافة المشاركة والتعاون بين الطلبة، موضحًا أن مبادرة "امنحني كتابك" تشجع على تبادل الكتب والمراجع العلمية، بما يتيح الاستفادة منها لأكبر عدد ممكن من الطلبة، ويعزز مفهوم الاستدامة من خلال إعادة توظيف الموارد المتاحة، وأن مبادرة "إرشاد الطلبة" تهدف إلى مساعدة الطلبة على الاندماج في البيئة الجامعية، وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الجامعة، وتوجيههم إلى الأقسام والدوائر المعنية لإنجاز معاملاتهم، بما يسهل إجراءاتهم ويساعدهم على التكيف مع الحياة الجامعية، مشيراً إلى أن المبادرتين تعكسان قيم التعاون والتكافل داخل المجتمع الجامعي، مثمنًا جهود الطلبة المشاركين في تنفيذها، ومؤكدًا حرص عمادة شؤون الطلبة على مواصلة دعم المبادرات الهادفة التي تسهم في تنمية الوعي والمسؤولية لدى الطلبة، وتعزز دورهم بوصفهم أفرادًا فاعلين ومبادرين في مجتمعهم.

بدوره أعرب الدكتور القداح عن تشجيعه لهذه المبادرات التي تهدف إلى تعزيز روح التعاون بين الطلبة ولما لها من أثر في تعميق المسؤولية لديهم، وإمكانية الوصول لجميع طلبة الجامعة وتشجيعهم على المشاركة في مثل هذه المبادرات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، كما تشجع مبادرة ارشاد الطلبة على نقل خبرات طلبتنا الحاليين للطلبة الجدد وتعريفهم بكل ما تقدمه الجامعة من خدمات تثري من معلوماتهم وتساعد على انخراطهم في الحياة الجامعية وتهيأتهم لتقديم هذه الخدمات مستقبلا لمن يليهم من الطلبة الجدد مما يخلق جو من التفاعل واستدامة لمثل هذا النوع من المبادرات الطلابية.

وتجسد مبادرتا "امنحني كتابك" و"إرشاد الطلبة" حرص جامعة عمان العربية على دعم المبادرات الطلابية الهادفة، وتعزيز ثقافة التشاركية والتكافل، وتوفير بيئة جامعية محفزة على التعاون والعطاء، مما يسهم في بناء شخصية طلابية واعية ومبادرة وقادرة على إحداث أثر إيجابي في مجتمعها.