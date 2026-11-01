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الدكتورة بنات والدكتورة العيد من عمان العربية تصدران كتاباً حول الإرشاد الأسري والزواجي

  • 01 نوفمبر 2026
  • 12:12
الدكتورة بنات والدكتورة العيد من عمان العربية تصدران كتاباً حول الإرشاد الأسري والزواجي

خبرني  - صدر حديثاً كتاب بعنوان "الإرشاد الأسري والزواجي: بين النظرية والتطبيق"، من تأليف الأستاذ الدكتورة سهيلة بنات، والدكتورة وفاء العيد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية، والذي يتناول موضوعات الإرشاد الأسري والزواجي من جوانبها النظرية والتطبيقية، مقدماً إطاراً علمياً ومعرفياً يسهم في فهم طبيعة العلاقات الأسرية والزوجية، والتعامل مع التحديات والمشكلات التي تواجهها الأسرة.

ويتألف الكتاب من (7) فصول تتناول الأسرة من حيث مفهومها ومراحل نموها ووظائفها، إلى جانب التعريف بالإرشاد الأسري والزواجي ونشأته وتطوره، وأبرز العلماء الذين أسهموا في تأسيسه وتطويره، كما يسلط الضوء على الإرشاد الأسري للأسر التي يوجد فيها أشخاص من ذوي الإعاقة، وأهم الجوانب التي ينبغي مراعاتها في التعامل مع احتياجات هذه الأسر، فضلاً عن الإرشاد الأسري الرقمي، ويتناول الكتاب كذلك مفهوم الأسرة الصحية والسعيدة وخصائصها، ومقارنتها بالأسرة غير الصحية، إضافةً إلى عرض نظريات الإرشاد الأسري ومراحل العملية الإرشادية، ومناقشة أبرز المشكلات التي تواجه الأسر والأساليب المناسبة للتعامل معها. واستعرض الفصل الأخير من الكتاب الإرشاد الزواجي وأهم المهارات الزوجية الأساسية، ومراحل الزواج، والتوجهات النظرية المتعلقة باختيار شريك الحياة، إلى جانب تناول خصوصية الإرشاد للأزواج من ذوي الإعاقة، وأهم الاعتبارات الواجب مراعاتها في هذه الحالات، فضلاً عن الإرشاد الزواجي الرقمي، ويقدم الكتاب مرجعاً علمياً يجمع بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في مجال الإرشاد الأسري والزواجي، مما يسهم في إثراء المكتبة التربوية والنفسية، ودعم الطلبة والباحثين والمختصين والمهتمين بهذا المجال.

ويأتي إصدار هذا الكتاب في إطار إسهامات أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة عمان العربية في الإنتاج العلمي والمعرفي، وتعزيز حضور الجامعة في مجالات البحث والتأليف الأكاديمي، بما يدعم نشر المعرفة وتوظيفها في خدمة المجتمع، ويسهم في تطوير الممارسات المهنية في مجالات الإرشاد النفسي والتربوي والأسري.

الدكتورة بنات والدكتورة العيد من عمان العربية تصدران كتاباً حول الإرشاد الأسري والزواجي

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