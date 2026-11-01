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كلية الآداب والعلوم في (عمان العربية) تقدم محاضرة توعوية في مدرسة البقعة الثانوية للبنين حول ريادة الأعمال الخضراء

  • 01 نوفمبر 2026
  • 12:10
كلية الآداب والعلوم في عمان العربية تقدم محاضرة توعوية في مدرسة البقعة الثانوية للبنين حول ريادة الأعمال الخضراء

خبرني  - انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لجامعة عمان العربية وحرصها على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي، نفذت كلية الآداب والعلوم في الجامعة، محاضرة توعوية بعنوان "الابتكار وريادة الأعمال الخضراء"، في مدرسة البقعة الثانوية للبنين، قدمها الأستاذ طارق الوريكات عضو هيئة التدريس في قسم العلوم الأساسية الإنسانية والعلمية في الكلية.

وتناولت المحاضرة أهمية الابتكار وريادة الأعمال الخضراء في تعزيز الوعي البيئي، والتعريف بدور الأفكار والمشاريع الريادية في تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية توظيف المعرفة والإبداع في إيجاد حلول تسهم في المحافظة على البيئة وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد، وتأتي هذه المحاضرة في إطار حرص جامعة عمان العربية على تفعيل دورها في خدمة المجتمع المحلي، وتعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات التعليمية، مما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف، ونشر الوعي لدى الطلبة، وربط الجوانب المعرفية والتطبيقية بالقضايا البيئية والتنموية المعاصرة.

وتؤكد هذه المبادرة التزام جامعة عمان العربية بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على مواصلة تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية التي تعزز التعاون مع المدارس، وتسهم في دعم العملية التعليمية ونشر ثقافة الابتكار والاستدامة، بما ينسجم مع رسالتها في خدمة المجتمع.

 

 

كلية الآداب والعلوم في (عمان العربية) تقدم محاضرة توعوية في مدرسة البقعة الثانوية للبنين حول ريادة الأعمال الخضراء
كلية الآداب والعلوم في (عمان العربية) تقدم محاضرة توعوية في مدرسة البقعة الثانوية للبنين حول ريادة الأعمال الخضراء
كلية الآداب والعلوم في (عمان العربية) تقدم محاضرة توعوية في مدرسة البقعة الثانوية للبنين حول ريادة الأعمال الخضراء
كلية الآداب والعلوم في (عمان العربية) تقدم محاضرة توعوية في مدرسة البقعة الثانوية للبنين حول ريادة الأعمال الخضراء

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