«نمشي معاً لنخفف الألم».. مسيرة توعوية في عمّان لتعزيز الوعي بصحة المرأة والوقاية من هشاشة العظام

خبرني - نظّمت جمعية الإياس الأردنية، بالتعاون مع الجمعية الأردنية للوقاية من ترقق العظام الخيرية، مسيرة توعوية في «البزنس بارك»، بمناسبة اليوم العالمي لسنّ الإياس واليوم العالمي لهشاشة العظام، اللذين يصادفان الثامن عشر والعشرين من تشرين الأول على التوالي، تحت شعار «نمشي معاً لنخفف الألم»، وبمشاركة عدد من شركات الأدوية الأردنية.

وهدفت الفعالية إلى تعزيز الوعي الصحي لدى المرأة، والتعريف بالتغيرات المصاحبة لمرحلة سنّ الإياس، وأهمية الوقاية المبكرة من هشاشة العظام، إلى جانب تشجيع ممارسة النشاط البدني واتباع أنماط الحياة الصحية.

واستُهلت الفعالية بتمارين إحماء بإشراف المدرب الرياضي هيثم المصري، قبل انطلاق المسيرة بمصاحبة فرقة القِرَب، أعقبتها تمارين رياضية وفطور صحي للمشاركين.

وتضمنت الفعالية إجراء فحوصات لمستويات السكر وضغط الدم، وفحوصات للكشف عن هشاشة العظام والثدي، إضافة إلى قياسات تركيب الجسم باستخدام جهاز «إنبودي»، شملت الكتلة العضلية ونسبة الدهون. كما وزّعت شركات الأدوية المشاركة عينات طبية ونشرات تثقيفية، فيما قدمت الجمعيتان مواد توعوية حول هشاشة العظام ومرحلة انقطاع الطمث.

وأكدت رئيسة جمعية الإياس الأردنية، الدكتورة عبير عنّاب، في كلمة لها، أهمية اللقاء في تعزيز الوعي بصحة المرأة والعظام، مشددة على أن سنّ الإياس مرحلة طبيعية تمر بها كل امرأة وليست مرضاً، إلا أنها قد ترافقها أعراض وتغيرات تستدعي الفهم والتوعية وتوفير الدعم والرعاية المناسبين.

وقالت إن معرفة المرأة بالتغيرات التي يمر بها جسمها تساعدها على طلب الرعاية الطبية المناسبة والاهتمام بصحتها ومواصلة حياتها وعملها بنشاط وجودة أفضل، مشيرة إلى توافر خيارات علاجية هرمونية وغير هرمونية للتعامل مع الأعراض، وفق ما يحدده الطبيب المختص لكل حالة.

وأعربت عن تفاؤلها بتزايد إقبال النساء على الاستفسار والبحث عن المعلومات المتعلقة بمرحلة ما قبل انقطاع الطمث وما بعدها، معتبرة أن ذلك يعكس ارتفاع مستوى الوعي لدى المرأة الأردنية، بعد سنوات كان الحديث فيها عن هذه المرحلة وأعراضها محاطاً بالحرج والصمت لدى كثير من النساء.

وشددت عنّاب على أهمية فتح باب الحوار والمعرفة حول هذه المرحلة، بما يعزز ثقة المرأة بنفسها، ويؤكد أن فهم التغيرات التي تمر بها وطلب المساعدة الطبية والدعم حق لها.

وأكدت أن مسؤولية التوعية لا تقتصر على المرأة، بل تشمل الأسرة والمجتمع وبيئة العمل، لافتة إلى أن تفهم الأهل والزملاء وأصحاب العمل للتغيرات التي قد تمر بها المرأة يسهم في توفير بيئة داعمة تساعدها على التعامل معها بصورة أفضل.

وتطرقت إلى موضوع الألم المزمن في منتصف العمر، الذي تسلط عليه الورقة البيضاء للجمعية العالمية لسنّ الإياس (International Menopause Society)، مؤكدة ضرورة الإصغاء إلى آلام المرأة وعدم الاستهانة بها، والعمل على تقييمها وتوفير الرعاية المناسبة، إلى جانب أهمية الاهتمام المبكر بصحة العظام من خلال ممارسة النشاط البدني بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن، وإجراء المتابعة الطبية عند الحاجة.

وفي سياق متصل، أعربت عنّاب عن حزنها لما شهدته محافظة الكرك، مؤكدة أن الأخوة والتعاون بين الأردنيين، مسلمين ومسيحيين، أكبر من كل محاولات الفتنة، وأن الأردنيين قادرون على تجاوز المحنة متكاتفين، داعية الله أن يديم على الوطن نعمة الأمن والمحبة والعافية.

من جانبه، ألقى رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من ترقق العظام الخيرية كلمة تناول فيها أهمية المحافظة على صحة العظام والوقاية من ترققها، فيما تحدثت مسؤولة اللجنة الاجتماعية في الجمعية، السيدة إيريني عواد، عن أنشطة الجمعية وبرامجها الاجتماعية والتوعوية.

وأكدت الفعالية أهمية الشراكة بين الجمعيات الصحية وشركات الأدوية ومؤسسات المجتمع في نشر الثقافة الصحية، وتعزيز مفاهيم الوقاية والكشف المبكر، وتشجيع المرأة على الاهتمام بصحتها وجودة حياتها في مختلف المراحل العمرية.