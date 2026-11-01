تآلف الخير توزّع 100 طن من لحوم الأضاحي للوصول إلى 25 ألف أسرة بالأردن

خبرني - تواصل شركة تآلف الخير تنفيذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي المجمدة في المملكة الأردنية الهاشمية، مستهدفةً توزيع 100 طن من اللحوم والوصول إلى 25 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة، من شمالها إلى جنوبها، عبر شبكة تضم 73 جمعية مسجّلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

وكانت الشركة قد نفّذت خلال الشهر الماضي عمليات توزيع لحوم الأضاحي المجمدة في عدد من مناطق المملكة، وصلت خلالها إلى نحو 22 ألف أسرة، لتتواصل هذه الجهود يوم السبت في منطقة الأغوار الوسطى، بتوزيع حصص إضافية تستهدف 1,000 أسرة، ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلى نحو 23 ألف أسرة، فيما تتواصل عمليات التوزيع لاستكمال الوصول إلى 25 ألف أسرة في مختلف محافظات المملكة.

ويستند تنفيذ المشروع إلى شراكة مع الجمعيات المحلية، التي تؤدي دورًا محوريًا في تحديد الأسر المستحقة والوصول إليها، مستفيدةً من معرفتها باحتياجات المجتمعات في مناطق عملها، بما يعزز كفاءة التوزيع ويضمن توجيه الحصص إلى مستحقيها.

وفي تصريح له، قال مدير المشاريع في شركة تآلف الخير المهندس عمر الذيب :

إن الوصول إلى 25 ألف أسرة وتوزيع 100 طن من لحوم الأضاحي المجمدة في مختلف مناطق المملكة يتطلب تخطيطًا وإدارةً وتنسيقًا متكاملًا، لضمان تنفيذ المشروع وفق الأهداف المحددة والوصول إلى الأسر المستحقة.

ونحرص في تآلف الخير على ألا يقتصر أثر الأضاحي على أيام العيد، بل أن يمتد على مدار العام، من خلال حفظ الكميات المخصصة للتوزيع اللاحق وتوفير اللحوم للأسر تباعًا، لما تمثله هذه المادة الغذائية الأساسية من أهمية على المائدة الأردنية، وما تلبيه من احتياجات لدى الأسر».