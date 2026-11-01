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إحباط تهريب مليوني حبة مخدرة عبر معبر جابر الحدودي

  • 01 نوفمبر 2026
  • 12:03
إحباط تهريب مليوني حبة مخدرة عبر معبر جابر الحدودي

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة  مكافحة المخدرات في معبر جابر الحدودي وبالتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية تمكنوا من إحباط تهريب 2 مليون حبّة مخدرة عبر معبر حدود جابر.

وفي التفاصيل: أكد الناطق الإعلامي أنه جرى الاشتباه بإحدى مركبات الشحن بعد معلومات وردت حولها  حيث جرى ضبطها فور محاولة دخولها ومَن بداخلها وجرى تفتيشها بشكل دقيق ليُضبط داخلها 2 مليون حبة مخدرة أخفيت بمخابئ سرية في جسم المركبة أُعدّت لتلك الغاية تمهيداً لإعادة تهريبها لإحدى دول الجوار وبوشرت التحقيقات.

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