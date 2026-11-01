كريف الأردن والشرق الأوسط للتأمين توقّعان اتفاقية لتعزيز الاستفادة من خدمات الاستعلام الائتماني

خبرني - وقّعت كل من شركة كريف الأردن وشركة الشرق الأوسط للتأمين اتفاقية للاستفادة من خدمة الاستعلام الائتماني والمقدمة من شركة كريف الأردن، في خطوة تهدف إلى توسيع استخدام المعلومات والتقارير الائتمانية في قطاع التأمين، وتعزيز كفاءة تقييم العملاء وإدارة المخاطر واتخاذ القرارات استنادًا إلى بيانات موثوقة.

ووقّع الاتفاقية مدير عام شركة كريف الأردن الدكتور أحمد عامودي، والمدير العام لشركة الشرق الأوسط للتأمين المهندس ماجد سميرات.

وبموجب الاتفاقية، تنضم شركة الشرق الأوسط للتأمين إلى منظومة كريف الأردن للاستفادة من خدمات الاستعلام الائتماني في دراسة سلوك العملاء والتزاماتهم المالية، بما يدعم عمليات التقييم، ويحسّن القدرة على تحديد مستويات المخاطر، ويرفع جودة القرارات.

كما ستزوّد شركة الشرق الأوسط للتأمين 'كريف الأردن' ببيانات وثائق التأمين المقسطة وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز شمولية المعلومات الائتمانية ودقتها، مع الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات وحماية البيانات.

وقال مدير عام شركة كريف الأردن، الدكتور أحمد عامودي:" إن الاتفاقية تمثّل خطوة جديدة نحو توسيع استفادة قطاع التأمين من خدمات الاستعلام الائتماني، وبناء صورة أكثر تكاملًا عن السلوك الإئتماني للعملاء، بما يدعم تطوير نماذج أكثر دقة لتقييم المخاطر."

وأكد عامودي: "أن تبادل البيانات يتم إلكترونيًا وفق المتطلبات الفنية والرقابية المعتمدة، وبما يضمن أمن المعلومات ودقتها وسريتها، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التكامل بين شركات التأمين ومنظومة المعلومات الائتمانية الوطنية."

ومن جانبه، قال المدير العام لشركة الشرق الأوسط للتأمين، المهندس ماجد سميرات: " تأتي هذه الاتفاقية ضمن توجه الشركة المستمر نحو تطوير منظومة عملها وتعزيز الاعتماد على البيانات في عمليات التقييم وإدارة المخاطر، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة، وينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة لعملائنا."

وأضاف: "نؤمن بأن توظيف البيانات الموثوقة والتقنيات الحديثة أصبح عنصراً أساسياً في تطوير قطاع التأمين، ونتطلع من خلال تعاوننا مع كريف الأردن إلى تعزيز قدراتنا في هذا المجال، ومواصلة تطوير خدمات وحلول تأمينية أكثر كفاءة ومرونة تواكب احتياجات عملائنا والمتغيرات التي يشهدها السوق. "



وتعكس هذه الاتفاقية توجهاً مشتركاً بين الشرق الأوسط للتأمين وكريف الأردن نحو توظيف البيانات والتقنيات الحديثة في دعم تطوير قطاع التأمين، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر وجودة القرارات، بما يسهم في بناء منظومة تأمينية أكثر تطوراً وكفاءة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات العملاء والمتغيرات المتسارعة في السوق.