الدكتور خالد جمال جادو: شكر واعتزاز بمشاركة علمية في إصدار كتاب «تحليل البيانات للأعمال»

خبرني - بكل فخر واعتزاز، أعبّر عن بالغ شكري وتقديري لكل من ساهم في إنجاز وإصدار كتاب «تحليل البيانات للأعمال» (Business Data Analytics)، الذي يشكّل إضافة علمية ومعرفية في مجال تحليل البيانات وتوظيفها في دعم القرارات الإدارية وتطوير بيئة الأعمال.

وأعتز بمشاركتي في هذا الإصدار العلمي إلى جانب نخبة من الأكاديميين، في تجربة أعدّها محطة مهمة في مسيرتي الأكاديمية والمهنية، وإنجازًا شخصيًا أفتخر به، وخطوة جديدة في طريق المساهمة في نشر المعرفة وتعزيز ثقافة التحليل العلمي والقرارات المبنية على البيانات.

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الزملاء المشاركين في إعداد هذا الكتاب، وإلى دار الثقافة للنشر والتوزيع في الأردن، على جهودها في إخراج هذا العمل إلى النور وإتاحته للقراء والمهتمين بمجال إدارة الأعمال وتحليل البيانات.

إنني أؤمن بأن العلم رسالة مستمرة، وأن الإنجازات الحقيقية تكتسب قيمتها من أثرها في المجتمع، ومن قدرتها على الإسهام في تطوير المعرفة وربطها بالتطبيق العملي. ومن هذا المنطلق، أطمح إلى مواصلة العمل الأكاديمي والمهني والمشاركة في المبادرات العلمية التي تخدم الطلبة والباحثين ومؤسسات الأعمال.

ختامًا، أجدّد شكري وامتناني لكل من كان له دور في إنجاز هذا العمل، ولكل من قدّم الدعم والتشجيع خلال مسيرتي العلمية والمهنية، راجيًا أن يكون هذا الإصدار إضافة نافعة للمكتبة العربية وخطوة نحو مزيد من العطاء والإنجاز.

الدكتور خالد جمال جادو

مشارك في تأليف كتاب «تحليل البيانات للأعمال»

إنجاز نعتز به، وعلم نسعى إلى أن يبقى أثره