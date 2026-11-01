أكثر من 100 فتاة وسيدة يشاركن في فعالية «صحتها وعافيتها» التي نظّمتها مبادرة «هي» في عمّان

خبرني - نظّمت مبادرة «هي»، إحدى مبادرات مركز إرشاد، فعالية بعنوان «صحتها وعافيتها» يوم الاثنين الموافق 19 تشرين الأول 2026، في فندق عمّان ماريوت، بمشاركة أكثر من 100 فتاة وسيدة من مختلف الفئات العمرية، من بينهن طالبات من كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

وجاءت الفعالية في إطار جهود مبادرة «هي» لتعزيز الوعي بالقضايا التي تهم الفتيات والنساء في الأردن، وإتاحة مساحة للحوار المفتوح وتبادل المعرفة والخبرات، من خلال لقاءات تجمع بين المختصات والمشاركات في بيئة داعمة وتفاعلية.

وركّزت الفعالية على صحة المرأة وعافيتها، بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي، حيث تناولت مجموعة من المحاور المتعلقة بالكشف المبكر والوقاية، والصحة الإنجابية، والتغذية السليمة، والنشاط البدني، والصحة النفسية، وأهمية الدعم الأسري والاجتماعي في مختلف مراحل المرض والتعافي.

وشهدت الفعالية جلستين حواريتين بمشاركة نخبة من الطبيبات والخبيرات في مجالات الصحة والرفاه، ضمّت كلّاً من الدكتورة ريم العجلوني، مديرة البرنامج الأردني لسرطان الثدي، والدكتورة أسيل الجلاد، اختصاصية النسائية والتوليد، والدكتورة ليال الأسير، اختصاصية الجراحة العامة وجراحة الثدي الترميمية والتجميلية، إلى جانب أخصائية التغذية رهف حمودة، وريبيكا عودة المتخصصة في الرياضة واللياقة البدنية، والدكتورة نسرين العتيبي المتخصصة في العلاج السلوكي المعرفي. وأدارت الجلسات لميس عبادي.

وتناولت النقاشات أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتصحيح المفاهيم الشائعة حول المرض، والتحديات الصحية والنفسية التي قد تواجه المرأة خلال رحلة التشخيص والعلاج والتعافي، إلى جانب دور التغذية والنشاط البدني والدعم النفسي في تعزيز جودة الحياة والصحة العامة.

وأكدت مؤسِّستا مبادرة «هي»، فرح الفايز ولين حجار معشر، أن المبادرة انطلقت من إيمان بأهمية توفير المعرفة والتوجيه والمساحات الداعمة لكل فتاة وامرأة في الأردن، مشيرتين إلى أن «هي» تسعى إلى بناء مجتمع يجمع الفتيات والنساء في مختلف مراحل حياتهن، ويتيح لهن فرصة التعلّم وطرح الأسئلة وتبادل التجارب والاستفادة من خبرات المتخصصات.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من اللقاءات والبرامج التي تعمل مبادرة «هي» على تطويرها وتنفيذها، بالتعاون مع مؤسسات صحية وتعليمية وشركاء من مختلف القطاعات، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى المعرفة وتعزيز الحوار حول القضايا التي تلامس حياة الفتيات والنساء.

وأُقيمت الفعالية بدعم من فندق عمّان ماريوت، الذي استضاف اللقاء، وبمشاركة مجموعة من الشركاء الذين ساهموا في إنجاح الفعالية وإتاحتها للمشاركات مجاناً.

## نبذة عن مبادرة «هي»

«هي» مبادرة أطلقها مركز إرشاد، تهدف إلى بناء مجتمع داعم للفتيات والنساء في الأردن، من خلال لقاءات حوارية وتجارب وبرامج توعوية تقودها خبيرات ومتخصصات في مجالات متنوعة، تشمل الصحة الجسدية والنفسية، والعلاقات، وتطوير الذات، والتطور المهني، وغيرها من الموضوعات التي تهم الفتيات والنساء في مختلف مراحل حياتهن.

وتسعى المبادرة إلى تسهيل الوصول إلى معلومات موثوقة، وتشجيع الحوارات الهادفة، وتوفير مساحة مرحّبة للتعلّم والتواصل والنمو المشترك.