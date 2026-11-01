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طبيب يحذر من تناول الثوم على معدة فارغة

  • 01 نوفمبر 2026
  • 11:28
طبيب يحذر من تناول الثوم على معدة فارغة

خبرني - أوضح طبيب التغذية الروسي، أوليغ غلاديشيف أن عادة تناول الثوم على معدة فارغة قد تؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي.
ووفقا له، يحاول بعض الأشخاص تعويض نقص الفيتامينات من خلال تناول كميات كبيرة من الثوم، ولا سيما على معدة فارغة، غير أن هذه العادة قد تؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي.

وقال: "يتناول البعض الثوم بهدف تعويض نقص فيتامين С، لكن ذلك قد يسبب مشكلات مزعجة في الجهاز الهضمي، خاصة عند تناوله على معدة فارغة".

وسلط الأخصائي الضوء على المخاطر التي قد يتعرض لها الأشخاص المصابون بأمراض الجهاز الهضمي، مشيرا إلى أن الاعتقاد الشائع بأن الثوم مصدر لفيتامين С لا يبرر الإفراط في استهلاكه.

وأوضح أن الثوم غني بفيتامينات В وС، فضلا عن المنغنيز والسيلينيوم والنحاس والفوسفور والزنك. ومع ذلك، فإن نكهته القوية تجعل من الصعب تناول كميات كافية منه لتزويد الجسم باحتياجاته من العناصر الغذائية الأساسية.

وأضاف أن الثوم يحفز إفراز حمض المعدة، وقد يسبب تهيجا في بطانة الأمعاء الدقيقة والغليظة، ما قد يؤدي إلى الانتفاخ والشعور بالألم. لذلك، ينبغي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات أو أمراض في الجهاز الهضمي توخي الحذر عند تناوله.

وشدد على ضرورة استشارة طبيب مختص قبل تناول أي أطعمة أو منتجات قد يكون لها تأثير مهيج واضح على الجهاز الهضمي.

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