فيتامين C في موسم البرد.. لماذا لا تعني الجرعات الأكبر حماية أفضل؟

خبرني - أفادت الدكتورة سفيتلانا بورناتسكايا، أخصائية الأمراض المهنية، أن فيتامين С ضروري لوظائف الجسم الطبيعية، ولكن تناول جرعة إضافية لا يحمي من التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة.

وتشير الطبيبة إلى أن فيتامين C يتوافر على نطاق واسع في الصيدليات، ولا سيما خلال موسم البرد والإنفلونزا. لكن الاعتقاد السائد بأن تناول قرص فوار أو مسحوق أو بضع حبوب بهدف "تقوية المناعة" يمثل عادة صحية، اعتقاد غير صحيح. فالفكرة القائلة إن زيادة كمية مضادات الأكسدة التي يحصل عليها الجسم توفر له حماية أفضل، تنطوي على تبسيط مفرط قد تكون له عواقب صحية.

وتقول: "تؤدي مضادات الأكسدة دورا في حماية الخلايا من التلف، لكن الجسم لا يحتاج إلى جرعات كبيرة منها. فالتوازن هو الأساس، وليس مبدأ "كلما زادت الكمية كان ذلك أفضل". ومن الخرافات الشائعة بشأن فيتامين C الاعتقاد بأن الجسم يتخلص من الكميات الزائدة منه عن طريق البول، ما يجعل تناول جرعات مفرطة أمرا غير ضار. وصحيح أن فيتامين C من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، لكن ذلك لا يعني إمكانية تناوله دون قيود. فالجرعات الكبيرة منه قد تسبب الغثيان وآلام البطن والإسهال، كما أن الإفراط في تناوله يزيد خطر تكوّن حصى الكلى لدى بعض الأشخاص الذين لديهم استعداد لذلك".

ووفقا لها، يكفي اتباع نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه والخضراوات والتوت لتلبية احتياجات الجسم من فيتامين C. أما المكملات الغذائية، فيُنصح باستخدامها أساسا عند التأكد من وجود نقص في الفيتامين أو في حالات طبية محددة.

وتضيف: "غالبا ما تظهر أعراض الإفراط في تناول فيتامين C على الجهاز الهضمي، وتشمل الغثيان والتقلصات والإسهال. لذلك، من الأفضل عدم تجاوز الجرعات الموصى بها دون داع. والأهم أن مضادات الأكسدة لا توفر حماية شاملة من جميع الأمراض. فالجسم قادر على الحفاظ على توازنه الخاص للمواد الواقية، والهدف من تناول الفيتامينات ليس أن تحل محل التغذية السليمة والنوم والعلاج المناسب، بل أن تكملها عندما تدعو الحاجة الفعلية إلى ذلك".