الاحتلال الإسرائيلي يهدد بتوسيع عدوانه على الخليل

خبرني - هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عدوانها العسكري على مدينة الخليل، التي تواصل فرض حصارها عليها لليوم العاشر، بالتزامن مع ترحيل عائلات فلسطينية جديدة وتشديد القيود على الحركة في عدد من مناطق المدينة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال أهال إن قوات الاحتلال رحّلت عائلات جديدة من محيط جامعة القدس المفتوحة، وفرضت قيودا على حركة الفلسطينيين في المناطق القريبة من الجلدة ودير بحة، وسط مخاوف من إجبار مزيد من العائلات على النزوح من منازلها.

وعززت قوات الاحتلال انتشارها في المناطق التي أعلنت إغلاقها، وأكدت عبر بيانات ومكبرات الصوت مواصلة عدوانها العسكري على المدينة، وسط مخاوف من تمديد وجودها في الأحياء الفلسطينية إلى ما بعد مناسبة "سبت حياة سارة"، المقررة السبت المقبل.

وأدى العدوان المتواصل إلى نزوح وتضرر أكثر من 3300 فلسطيني، لا سيما في منطقتي الجلدة وعين دير بحة، فضلا عن هدم 15 منزلا ومنشأة، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية والاقتصاد المحلي، وتعطيل العملية التعليمية.

وبحسب ما أعلنته بلدية الخليل السبت، هدمت قوات الاحتلال 15 منزلا ومنشأة بالكامل، وأغلقت 327 متجرا، فيما تجاوزت الخسائر الاقتصادية المباشرة اليومية 12 مليون شيكل (نحو 3.8 ملايين دولار).

وقدرت البلدية الخسائر الإجمالية في البنية التحتية بأكثر من 6 ملايين شيكل (نحو 1.9 مليون دولار)، فيما بلغت الخسائر في قطاعي الصحة والبيئة نحو 500 ألف شيكل (نحو 160 ألف دولار).

وحُرم نحو 80 ألف طالب وطالبة من الالتحاق بمدارسهم نتيجة العدوان المتواصل على المدينة لليوم العاشر.