تعرض ناقلة قطرية للغاز الطبيعي المسال لهجوم في مياه الخليج

خبرني - تعرضت ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية لهجوم بأجسام مجهولة في مياه الخليج مساء الجمعة، على ما أفاد الإعلام الرسمي الأحد، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات في أفراد طاقمها أو حدوث تسرب. وأوردت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بياناً لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) المشغلة للسفينة جاء فيه أن "ناقلة الغاز الطبيعي المسال المايده تعرّضت لهجوم بأجسام مجهولة أثناء إبحارها في الخليج العربي مساء يوم الجمعة الماضي". وأكدت الشركة في بيانها أنه "لم يُصب أي من أفراد الطاقم على متن السفينة، كما لم يُسفر الحادث عن أي تأثير على البيئة".