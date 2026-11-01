ترمب يلوّح باستهداف مواقع جديدة في إيران

خبرني - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مضيفاً: "إنهم يريدون إبرام اتفاق، وسنرى ما إذا كانوا سيتوصلون إليه".

وفي تصريحات بشأن احتمال استئناف الحرب، رفض ترامب الإفصاح عما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود إلى العمليات العسكرية ضد إيران في وقت مبكر من الأسبوع الجاري، قائلاً: "لن أخبركم بذلك".

وأعلن ترامب، أن الولايات المتحدة تمكنت من القضاء على جزء كبير من القدرات العسكرية الإيرانية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن واشنطن ما تزال بحاجة للتعامل مع "هدف أو هدفين".

وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين من مقر إقامته في ولاية فلوريدا، قائلاً: "لقد شللنا قدرتهم النووية، لكن ما يزال يتعين علينا التعامل مع موقع أو موقعين، ويمكننا القيام بذلك خلال 10 دقائق فقط".

وأضاف الرئيس الأمريكي موضحاً طبيعة إحدى الأهداف المتبقية: "يمكنكم النظر إلى موقع (جبل الفأس)، ويتوجب علينا التعامل معه. يمكننا إنجاز ذلك بأكمله بسرعة بالغة".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية بوساطة قطرية لتجنب استئناف المواجهة العسكرية، إذ التقى مفاوضون إيرانيون وسطاء قطريين في الدوحة، السبت.

ولم يحسم الرئيس الأمريكي قراره بشأن استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، وفق ما أكده وزير الخارجية، ماركو روبيو، السبت.

وأوضح روبيو أنه لا يعرف ما إذا كان هناك إطار زمني محدد للمحادثات التي تقودها قطر بهدف تسوية الأعمال العدائية بين البلدين، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لتجنب تجدد المواجهة.