زواج بحضور أردوغان يثير زوبعة انتقادات في تركيا

خبرني - تسبب منشور النائب عن حزب العدالة والتنمية التركي معمر أوتشي حول زواجه للمرة الثانية موجة غضب وسخط عارم على منصات التواصل الاجتماعي.

وتزوج السياسي البالغ من العمر 57 عاما والأب لثلاثة أبناء مرة أخرى، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي شهد على عقد القران.

وشارك أوتشي صورة زفافه بحضور الرئيس أردوغان عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، وأرفقها بعبارة: "بشهادة ودعوات مباركة من كبيرنا المحترم، رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان، وبأمر الله (عز وجل) وسنة نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم)، أتممنا عقد قراننا".

ووصف الترتيب اللفظي الذي استخدمه في الإعلان بأنه "يهين الذات الإلهية".

وأثار هذا الترتيب استياء المتابعين بسبب تقديم النائب لاسم الرئيس أردوغان في مقدمة العبارة قبل ذكر "أمر الله وسنة نبيه"، حيث اعتبره الكثيرون تجاوزا غير مقبول.