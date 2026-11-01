*
الاحد: 01 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

زواج بحضور أردوغان يثير زوبعة انتقادات في تركيا

  • 01 نوفمبر 2026
  • 10:46
زواج بحضور أردوغان يثير زوبعة انتقادات في تركيا

خبرني - تسبب منشور النائب عن حزب العدالة والتنمية التركي معمر أوتشي حول زواجه للمرة الثانية موجة غضب وسخط عارم على منصات التواصل الاجتماعي.
وتزوج السياسي البالغ من العمر 57 عاما والأب لثلاثة أبناء مرة أخرى، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي شهد على عقد القران.

وشارك أوتشي صورة زفافه بحضور الرئيس أردوغان عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، وأرفقها بعبارة: "بشهادة ودعوات مباركة من كبيرنا المحترم، رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان، وبأمر الله (عز وجل) وسنة نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم)، أتممنا عقد قراننا".
ووصف الترتيب اللفظي الذي استخدمه في الإعلان بأنه "يهين الذات الإلهية".

وأثار هذا الترتيب استياء المتابعين بسبب تقديم النائب لاسم الرئيس أردوغان في مقدمة العبارة قبل ذكر "أمر الله وسنة نبيه"، حيث اعتبره الكثيرون تجاوزا غير مقبول.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الصين.. حاسوب كمي يحل مسألة بالغة التعقيد في 25 ميكروثانية
الصين.. حاسوب كمي يحل مسألة بالغة التعقيد في 25 ميكروثانية
  • 2026-11-01 08:51
مصرع 10 أشخاص وإصابة 19 آخرين في حادث تصادم مروع بمصر
مصرع 10 أشخاص وإصابة 19 آخرين في حادث تصادم مروع بمصر
  • 2026-11-01 00:34
عطش فعاد مليونيراً.. رجل أمريكي يشتري مشروباً غازياً بمليون دولار
عطش فعاد مليونيراً.. رجل أمريكي يشتري مشروباً غازياً بمليون دولار
  • 2026-10-31 17:50
تدور في السماء وتسحب سلكاً طوله 28 ألف قدم.. حكاية أخطر طائرة في العالم
تدور في السماء وتسحب سلكاً طوله 28 ألف قدم.. حكاية أخطر طائرة في العالم
  • 2026-10-31 16:34
مصر: وفاة 10 وإصابة 24 في حادث تصادم بمحافظة الجيزة
مصر: وفاة 10 وإصابة 24 في حادث تصادم بمحافظة الجيزة
  • 2026-10-31 15:27
5 قتلى و27 مصابا في حادث حافلة بباكستان.. لماذا يستمر نزيف الطرق؟
5 قتلى و27 مصابا في حادث حافلة بباكستان.. لماذا يستمر نزيف الطرق؟
  • 2026-10-31 10:29