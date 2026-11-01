قاعدة غريبة تمنع إيقاف ميسي رغم تلقيه 5 إنذارات

خبرني - سيتمكن قائد إنتر ميامي، ليونيل ميسي، من المشاركة في مباراة فريقه أمام نيو إنجلاند ريفولوشن، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي، رغم حصوله على بطاقته الصفراء الخامسة هذا الموسم.

وتلقى النجم الأرجنتيني (39 عامًا) البطاقة الصفراء في الدقيقة 42، خلال تعادل إنتر ميامي 2-2 مع سينسيناتي، يوم الأربعاء، على ملعب نو.

وبدا ميسي مرتبكًا عقب تلقيه الإنذار، بعدما اقترب من الحكم إثر اشتباك مع صامويل جيدي، لاعب سينسيناتي.

وكانت هذه البطاقة الخامسة لميسي خلال الموسم العادي، وهو ما كان يعرضه نظريًا للإيقاف مباراة واحدة، لكن قائد إنتر ميامي سيتمكن من المشاركة بفضل قاعدة "السلوك الحسن" المعمول بها في الدوري الأمريكي.

وتنص القاعدة على خصم بطاقة صفراء واحدة من الرصيد التراكمي للاعب، إذا خاض 5 مباريات متتالية في الدوري دون الحصول على إنذار.

وحصل ميسي على بطاقاته الصفراء في الجولات 8 و11 و20 و31 و33، وكانت الفترات الفاصلة بين بعضها كافية لتطبيق القاعدة، ما أدى إلى إسقاط بطاقتين من رصيده الفعلي، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ورغم استمرار تسجيل البطاقات الصفراء الخمس في سجله التأديبي، فإنها لن تُحتسب جميعها ضمن رصيد الإنذارات المؤدي إلى الإيقاف، ليصبح رصيده الفعلي ثلاث بطاقات فقط، ويضمن بذلك المشاركة في مباراة إنتر ميامي قبل الأخيرة بالموسم العادي.