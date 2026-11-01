جاهة المجالي في عمان بحضور اردني واسع - صور

خبرني - احتشد وجهاء عشيرة المجالي مساء امس في مدينة الحسين الرياضية وسط عمان في جاهة ابن بلدة مرود الرائد الدكتور عبدالرحمن مازن المجالي وابنة بلدة الربة كريمة هاشم نايل المجالي .



وفي مبادرة أردنية تعبّر عن قيم التآخي والتواصل الإنساني، اصطحب الأب نبيل حداد، السيد توماس راشيل، المفوض الاتحادي للحكومة الألمانية لشؤون حرية الدين والمعتقد وعضو البرلمان الألماني، والوفد المرافق له، للمشاركة في الجاهة.

وترأس الجاهة الوزير السابق قفطان المجالي، فيما كان على رأس مستقبليها والرد على طلبها الوزير السابق أيمن هزاع المجالي وسط حضور اردني وكركي عكس أصالة العادات والتقاليد الأردنية، وما يتميز به المجتمع الأردني من كرم وتلاحم ومحبة وتآخٍ. وعبّر السيد راشيل عن سعادته بهذه المشاركة، التي أتاحت له فرصة معايشة مشهد أردني عفوي وأصيل، يجسّد وحدة المجتمع وتماسكه، ويعكس عمق الروابط الإنسانية والاجتماعية بين أبنائه.

جاءت مشاركة المسؤول الالماني راشيل عقب زيارة راشيل إلى بلدة حمّود في محافظة الكرك، حيث قدّم واجب العزاء بشهداء الأردن، واطّلع عن قرب على ما يجسّده الأردنيون من تلاحم ووحدة ومواقف حضارية وإنسانية، في ظل قيادة هاشمية حكيمة تسهر على أمن الوطن واستقرار