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الأمن العام الأردني يحذر من حسابات مشبوهة

  • 01 نوفمبر 2026
  • 10:11
الأمن العام الأردني يحذر من حسابات مشبوهة

خبرني - حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام من صفحات وحسابات وهمية ومشبوهة، بعضها يُدار من خارج البلاد، تعمل على نشر الشائعات والأخبار المضللة بهدف إثارة الفتنة والنعرات العنصرية وتضليل الرأي العام.

وأكدت الوحدة في رسالة توعوية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن أمن الوطن مسؤولية الجميع، داعية المواطنين إلى عدم تصديق كل ما تنشره الحسابات مجهولة المصدر، وتجنب مشاركة الأخبار غير المثبتة أو المنشورات التي تستهدف إثارة النعرات والفتنة.

وشددت على ضرورة الإبلاغ الفوري عن الحسابات الوهمية والمشبوهة، واستقاء المعلومات حصرياً من المصادر الرسمية المعتمدة، وعدم الانجرار وراء محاولات التضليل.

وحذرت من أن إعادة نشر الأخبار الكاذبة أو مشاركة المنشورات التي تثير الفتنة والنعرات قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية، مؤكدة أهمية الوعي والمسؤولية في التعامل مع المحتوى المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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