أبو الغيط: دول الخليج مصدر الثروة العربية

خبرني - قال أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية السابق، إن الخليج مصدر الثروة العربية وإن الجميع يستفيد من أموال العرب، فماذا لو قامت الحرب مع إيران؟

وأضاف أحمد أبو الغيط مقابلة مع برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، "الأهم الآن هو ما يشهده المسرح المصري.. نحن في وضع حساس للغاية وتهديدات.. لا يمكن أن نقول الدستور يقر فقط ولكن الواقع ماذا يقول ؟.. ولابد أن نتفهم طبيعة الحروب في المنطقة وتأثيرها على مصر".

وصرح أبو الغيظ: "لو الحرب قامت يوم 4 نوفمبر القادم مرة أخرى في الخليج.. الخليج هو مصدر الثروة العربية".

وتابع الوزير الأسبق قائلا: "الخليج ثروته قد كدا لكن عدده محدود.. تونس ومصر والسودان والصومال الجميع يستفيد من ثروات العرب.. الخليج وقف معانا على مدار 50 أو 60 أو 70 سنة".

وتساءل أمين عام جامعة الدول العربية السابق قائلا: "الخليج هو مصدر الثروة العربية.. إذا قامت الحرب في إيران .. الخليج من سيدافع عنه؟".

وأشار إلى أن الأمة العربية تستفيد من ثروات الخليج من خلال ملايين العمالة من كل الدول، والخليج وقف مع مصر على مدار السنوات الماضية.

واستطرد بالقول: "الحرب قد تتوسع إلي مواجهة رهيبة في الإقليم، مصر تحاول إخماد الحروب ولكن في نفس الوقت تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن المملكة".

وأفاد أبو الغيظ: "في يوم في فبراير 2011.. وزير المالية المصري سمير رضوان، كان راجل كويس، وكنت أنا وزير خارجية.. قالي لدينا عجز مالي خطير، وعجز في الغاز خطير.. وفي مركب تحمل غاز من السعودية مفروض تفرغ في ميناء السويس.. ومش عايزه تفرغ إلا لما تسدد مصر 43 مليون دولار نظير الغاز.. فهل تعرف تحل الأمور مع السعودية".

ولفت قائلا: "تواصلت مع وزير الخارجية السعودي ملقتهوش.. وتواصلت مع رئيس المخابرات السعودية حينها.. السعوديين ناس كويسين.. بعد تلت ساعة.. لقيت تليفون قالولي إيه اللي بتعملوه في بلدكم.. وطلبت منهم يفرجوا عن الشحنة لما تستقر الموارد.. قالوا لي حاضر هشوف.. الأمير بندر بن سلطان تواصل معي بعد 3 دقائق ووافق".

وصرح وزير الخارجية الأسبق: "خلال 10 دقايق.. قالولي الملك عبد الله قدم الغاز هدية لمصر بقيمة 43 مليون دولار.. الأمير سعود في 2014 لما الأوروبيين بدأوا يحاصرونا، قال إياكم مصر.. لقد تلقينا دعما كاملا من الخليج كله.. مسائل لا تنسى".