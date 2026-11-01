مكمل غذائي قد يساعد على تخفيف أعراض الصدفية

خبرني - كشفت دراسة حديثة أن مكمل "بانتيثين"، المشتق من فيتامين "B5"، قد يساعد على تخفيف أعراض الصدفية وتحسين حالة الجلد، عند تناوله إلى جانب العلاجات المعتادة.

لكن الباحثين يؤكدون أن النتائج أولية وتحتاج إلى مزيد من الدراسات.



وتسبب الصدفية التهابا جلديا مزمنا يؤدي إلى ظهور بقع حمراء سميكة ومتقشرة، تصاحبها الحكة والألم، نتيجة اضطراب في عمل الجهاز المناعي.



كيف أُجريت الدراسة؟



نشرت الدراسة في مجلة "الطب التجريبي"، وشملت مرحلتين:



تجارب على الفئران: أظهرت انخفاضا في البقع الجلدية ومؤشرات الالتهاب بعد تناول المكمل.



تجربة على البشر: شملت 24 مريضا لمدة 12 أسبوعا، تناول نصفهم 600 ملليغرام من البانتيثين مرتين يوميا، إلى جانب علاجاتهم المعتادة.



وأظهرت النتائج تحسنا في حالة الجلد وانخفاضا في شدة الأعراض لدى المرضى الذين تناولوا المكمل، مع فوائد أكبر لدى بعض المصابين بارتفاع الكوليسترول.



كيف يعمل المكمل؟



وجد الباحثون أن البانتيثين قد يساعد على الحد من تراكم الكوليسترول داخل بعض الخلايا المناعية، ما يقلل نشاطها والالتهاب المرتبط بالصدفية.



ولم تسجل التجربة آثارا جانبية خطيرة، لكن المكمل قد يسبب الإسهال وحرقة المعدة واضطرابات الجهاز الهضمي.



ورغم النتائج المشجعة، فإن صغر حجم الدراسة وقصر مدتها يعنيان ضرورة إجراء تجارب أوسع للتأكد من فعالية المكمل وسلامته. وأكد وي-نا تشانغ، أحد معدي الدراسة، أن النتائج أولية وليست دليلا نهائيا على فعالية العلاج.



ما العلاجات المتاحة للصدفية؟



تشمل الخيارات العلاجية الحالية:



الكريمات المحتوية على الكورتيكوستيرويدات ومراهم فيتامين "د".



العلاج بالأشعة فوق البنفسجية تحت إشراف طبي.



الأدوية التي تستهدف الجهاز المناعي في الحالات الشديدة.



ويمكن أن تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة على تخفيف الأعراض، ومنها:



خفض الوزن لدى المصابين بزيادة الوزن أو السمنة.



اتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضراوات والفواكه والأسماك والحبوب الكاملة.



تقليل التوتر من خلال الاسترخاء والتأمل وممارسة الرياضة.



ترطيب الجلد بانتظام لتخفيف الجفاف والحكة والتقشر.



ومع ذلك، لا تغني هذه الإجراءات عن العلاج الطبي، ولا ينبغي استخدام البانتيثين بديلا عن الأدوية الموصوفة قبل تأكيد فعاليته وسلامته في دراسات أكبر.