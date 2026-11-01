*
الاحد: 01 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مخلفات الصوف والريش.. مصدر جديد لتحفيز نمو النباتات

  • 01 نوفمبر 2026
  • 09:04
مخلفات الصوف والريش مصدر جديد لتحفيز نمو النباتات

خبرني - حصل باحثون في مركز البحوث الفيدرالي "أسس التكنولوجيا الحيوية" التابع للأكاديمية العلوم الروسية على محفّز لنمو النباتات من صوف الأغنام.
وقد أدى هذا المحفّز في تجارب على الفجل إلى زيادة كتلة الجذور والسيقان، فضلا عن ارتفاع محتوى الأصباغ في الأوراق. ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا التطبيقية".

ويكمن سر الابتكار في الكيراتين، وهو بروتين عنيد يدخل في تركيب الصوف والريش والشعر للفقاريات. وتم تسخينه  في الماء تحت الضغط، ثم تم تقطيع الكيراتين بواسطة إنزيمات إلى ببتيدات وأحماض أمينية تمتصها النباتات.
وقارن العلماء بين ستة مستحضرات إنزيمية محلية، وهي البنسيلوببسين، والبروتوسوبتيلين، والكيراتيناز، والبروتوزيم، والبروتوزيم Н، والبروتوزيم С. وقد قيّموا تأثير الكيراتين المعالج على نمو الجذور والجزء الهوائي للفجل، وكذلك على محتوى الأصباغ في الأوراق. واختير الفجل بفضل سرعة إنبات بذوره؛ بالإضافة إلى أنه يُزرع كخضروات صغيرة (ميكروغرين).

أظهر البروتوزيم С أفضل النتائج. بعد إضافة المنتج الذي تم الحصول عليه بمساعدته من صوف الأغنام المعالج حراريا بالماء، زادت كتلة الجذور بنسبة 57–68٪، والسيقان بنسبة 45–83٪، وطول الجزء الهوائي بنسبة 30–70٪.

وقد يساعد هذا النهج في إعادة تدوير نفايات المزارع ومصانع الدواجن وتحويلها إلى وسائل للتسميد.

وجرى اختباره حتى الآن على الفجل فقط. ويعتزم العلماء لاحقا دراسة تأثير المنتج على الكائنات الدقيقة في التربة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مكمل غذائي قد يساعد على تخفيف أعراض الصدفية
مكمل غذائي قد يساعد على تخفيف أعراض الصدفية
  • 2026-11-01 09:59
هرمون يرتبط بالرجال قد يعزز صحة عظام النساء
هرمون يرتبط بالرجال قد يعزز صحة عظام النساء
  • 2026-11-01 09:03
أطعمة تساعد في التغلب على كآبة الخريف
أطعمة تساعد في التغلب على كآبة الخريف
  • 2026-11-01 03:23
طبيب عيون يوضح التأثير الحقيقي لشاشات الهواتف الذكية على البصر
طبيب عيون يوضح التأثير الحقيقي لشاشات الهواتف الذكية على البصر
  • 2026-11-01 03:17
بلا سابق إنذار...أسباب تغيّر طبيعة الشعر وملمسه
بلا سابق إنذار...أسباب تغيّر طبيعة الشعر وملمسه
  • 2026-11-01 00:41
لا وقت للرياضة؟.. تمرين واحد أسبوعياً قد يساعدك على ضبط ضغط الدم
لا وقت للرياضة؟.. تمرين واحد أسبوعياً قد يساعدك على ضبط ضغط الدم
  • 2026-11-01 00:19