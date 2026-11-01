الأردن.. وفاة الداعية محمود سالم النصار العليمات

خبرني - توفي الشيخ الداعية محمود سالم النصار العليمات، المعروف بـ«أبو محمد»، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الدعوي والخيري وخدمة المجتمع المحلي، تاركاً إرثاً من المبادرات والمشروعات الدينية والإنسانية التي أسهم في تأسيسها ودعمها.

وعُرف الراحل بإسهاماته في بناء مركز الزنية القرآني ومسجد صلاح الدين الأيوبي ودار القرآن، التي شكلت منارات لتعليم القرآن الكريم ونشر العلم الشرعي وخدمة أبناء المنطقة.

كما كان للشيخ العليمات دور بارز في الأعمال التطوعية والإنسانية، لا سيما المساهمة في نقل المتوفين ومساندة ذويهم، والوقوف إلى جانب أبناء بلدته في المناسبات والظروف المختلفة.

وأثار رحيل الداعية العليمات حالة من الحزن بين محبيه وأبناء مجتمعه، الذين استذكروا سيرته الطيبة وإسهاماته في خدمة المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، ومبادراته الخيرية التي تركت أثراً في المنطقة.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد اليوم الأحد، بعد صلاة الظهر، من مسجد صلاح الدين الأيوبي في منطقة الزنية إلى مقبرة البستان الإسلامية، حيث سيوارى الثرى.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.