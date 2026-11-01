الصين.. حاسوب كمي يحل مسألة بالغة التعقيد في 25 ميكروثانية

خبرني - تمكّن حاسوب كمي صيني من إنجاز مسألة مطروحة أمامه في 25 ميكروثانية فقط. في حين كان سيتطلب حلها من أقوى حاسوب فائق تقليدي "إل كابيتان" ما مقداره 10⁴² سنة.

ويعد ذلك إنجازا بالغ الأهمية يُظهر ما يُسمى بـ"التفوق الحسابي الكمي"، إذ يحل الحاسوب الكمي مسألة معينة بكفاءة أكبر بكثير من الحاسوب التقليدي.

أصبح الحاسوب الكمي Jiuzhang 4.0 صاحب الرقم القياسي الجديد، وهو جهاز يُجري الحسابات باستخدام جسيمات الضوء أو بالأحرى الفوتونات. وقد استُخدم في أخذ العينات البوزونية الغاوسية (GBS)، وهي مسألة تُقاس فيها عينة من الفوتونات بعد مرورها عبر بنية متفرعة معقدة من المرايا ومقسمات الضوء في الحاسوب.

تضمنت الأرقام القياسية السابقة لهذه المسألة أقل من 300 فوتون، لكن Jiuzhang استخدم في هذه الحالة 3090 جسيما. ما يعتبر تحسّنا بمقدار عشرة أضعاف، ويشير إلى نمو القدرة الحسابية. وبحسب تقدير منفذي التجربة، فإن خوارزمية حديثة تعمل على أقوى حاسوب فائق في العالم "إل كابيتان" بسرعته الخارقة البالغة 10 قوة 18 عملية في الثانية، ستحتاج إلى 10⁴² سنة لمحاكاة ما أنجزه Jiuzhang في 25.6 ميكروثانية.

فهل يمثّل هذا الإنجاز بداية عصر الحوسبة الكمية؟

وقال مدير عام المركز الروسي الكمي أليكسي فيدوروف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "للأسف، لا، لأن الحديث في هذه الحالة يدور عن مسألة اختبارية خاصة تتيح إظهار الإمكانات الهائلة للنظام الكمي. لكن الخطوة المبدئية التالية ضرورية، وهي تحقيق التفوق، لكن ليس في مهام اختبارية، بل في مهام مفيدة ومحددة. واليوم تنفذ النماذج الكمية الأولية هذه المهام بالفعل، لكنها لم تستطع بعد إظهار تفوقها على الحواسيب التقليدية. وللمضي قدما، يجب تطوير الخوارزميات، وزيادة عدد الكيوبتات، (مع العلم أن الكيوبت هو وحدة للبيانات في الحاسوب الكمي، ونظير البت في الحاسوب التقليدي)، ورفع دقة العمليات بها. وقد تحقق تقدم كبير في كل هذه الاتجاهات".