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خسارة بـ10 مليارات لترمب في قضية (بطاقة تهنئة إبستين)

  • 01 نوفمبر 2026
  • 08:50
خسارة بـ10 مليارات لترمب في قضية بطاقة تهنئة إبستين

خبرني - رفضت محكمة أمريكية دعوى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البالغة 10 مليارات دولار ضد صحيفة "وول ستريت جورنال"، في قضية "بطاقة تهنئة إبستين".
وفي التفاصيل، فقد رفض القاضي الفيدرالي الأمريكي دارين غايلز رفض نهائيا الدعوى التي رفعها الرئيس ترامب ضد صحيفة "وول ستريت جورنال" مطالبا بتعويضات بقيمة 10 مليارات دولار، بعد اتهامه الصحيفة بتشويه سمعته عبر نشر خبر عن رسالة تهنئة بعيد ميلاده ضمن أوراق جيفري إبستين.

وقال القاضي غايلز إن فريق ترامب فشل في إثبات سوء النية المتعمد من جانب الصحيفة، مؤكدا أن التقرير محمي بحرية الصحافة بموجب التعديل الأول للدستور.

وكان ترامب قد ادعى أن الرسالة التي يظهر عليها توقيعه المميز مزورة ولا علاقة له بها، فيما أكد البيت الأبيض أنها مزورة.

 

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