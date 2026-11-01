تركيا.. أوجلان يغادر زنزانته إلى مقر جديد لإجراء اللقاءات السياسية

خبرني - أعلن مدحت سنجار، عضو وفد إمرالي عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب التركي، أن عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني انتقل إلى مقر إقامة جديد أعد له داخل سجن جزيرة إمرالي.

وقال سنجار، في مقابلة مع قناة "ميديا خبر" الكردية، إن أوجلان وافق على الانتقال إلى المبنى الجديد، وإنه صمم لتمكينه من استقبال الوفود وعقد لقاءاته الرسمية وإيصال رسائله السياسية، إضافة إلى إمكانية لقائه بالصحفيين عند الضرورة.

وأوضح رئيس حزب الحركة القومية التركي (MHP) دولت بهتشلي، بحسب التقارير، أن المكان ليس "فيلا" كما تداولت أنباء سابقة، بل منزل بمساحة نحو 250 مترا مربعا يقع داخل المجمع الأمني المحصن للسجن، ولا يعني خروجا عن إطار الاحتجاز.

من جهته، قال محمد أوجلان، شقيق الزعيم المسجون، إن العائلة لم تبلغ رسميا بالخطوة، مؤكدا أنها، إن صحت، تمثل انتقالا من مبنى سجن إلى مبنى آخر داخل المجمع نفسه، وليست نقلا خارج جزيرة إمرالي.

وأشار سنجار إلى أن مسار "السلام والمجتمع الديمقراطي" يشهد تباطؤا وجمودا خلال الشهرين الماضيين، مطالبا بمنح أوجلان دورا محوريا في تنسيق العملية السياسية وإدارتها، وبالسماح للجنة السلام والتسييس بالتوجه إلى إمرالي للقاء به. كما انتقد ما وصفه بـ"الموقف المتصلب والاشتراطات الجديدة" من جانب الدولة التركية، معتبرا أن نجاح المسار يتطلب مرونة من جميع الأطراف.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مسار تسوية بدأ بنداء أوجلان في فبراير 2025 بحل حزب العمال الكردستاني، قبل أن يعلن الحزب في مايو 2025 إنهاء الكفاح المسلح، ثم يتخذ خطوات رمزية لتسليم الأسلحة في شمال العراق. وأقر البرلمان التركي لاحقا قانونا يمهد لإعادة دمج العناصر المسلحة التي تسلم سلاحها وتعلن إنهاء وجودها التنظيمي.