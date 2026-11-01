طقس لطيف الحرارة الأحد وارتفاع ملموس غدا

خبرني - يكون الطقس الأحد لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وتشير التوقعات إلى احتمال ضعيف لهطول زخات من المطر مساء في أقصى البادية الشمالية الشرقية، قد يصحبها الرعد أحيانا، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحا بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية، واحتمال تدني مدى الرؤية مساء بسبب الغبار في مناطق البادية، إضافة إلى خطر الانزلاق ليلا على الطرق التي تشهد هطولا مطريا في أقصى البادية الشمالية الشرقية.

وبحسب التقرير، ترتفع درجات الحرارة قليلا الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، ويكون الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية، ومعتدلا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الثلاثاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

كما تنخفض درجات الحرارة قليلا الأربعاء، ويبقى الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى الأحد في شرق عمّان بين 24 و14 درجة مئوية، وفي غرب عمّان بين 22 و12، وفي المرتفعات الشمالية بين 21 و12، وفي مرتفعات الشراة بين 22 و10، وفي مناطق البادية بين 27 و13، وفي مناطق السهول بين 24 و14، وفي الأغوار الشمالية بين 31 و19، وفي الأغوار الجنوبية بين 33 و23، وفي البحر الميت بين 32 و21، وفي خليج العقبة بين 31 و20 درجة مئوية.