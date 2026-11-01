كثافة مرورية على مداخل عمّان ومحاورها الرئيسية

خبرني - تشهد مداخل العاصمة عمّان وعدد من شوارعها الرئيسية كثافة مرورية صباح الأحد، خصوصا الطرق القادمة من المحافظات الشمالية والجنوبية والشرقية، فيما تعاملت مجموعات إدارة السير مع حادث بين مركبتين على محور شارع الثامن، وتعطل مركبة على شارع الاستقلال، دون تسجيل إصابات، وفق ما أفاد الملازم كفاح الهزايمة من إدارة السير.

وقال الهزايمة لـ"المملكة"، إن الحركة الصباحية تشهد نشاطا وكثافة على نفق صويلح للسير القادم من جهة الشمال، وطريق المطار للسير القادم من المحافظات الجنوبية، وجسر المحطة للسير القادم من محافظة الزرقاء، إضافة إلى دوار الحمايدة باتجاه شارع المطار.

وأضاف أن مجموعات السير منتشرة على المداخل والتقاطعات الرئيسية، وتعمل وفق خطط مرورية صباحية ومسائية تتناسب مع تقديرات الحركة، لتنظيم تدفق المركبات وضمان انسيابيتها.

وأوضح الهزايمة أن الحركة تشهد كثافة على محور جسر الملك زين باتجاه طريق المطار، وصولا إلى محور السابع، مع تباطؤ في بعض المسارب، مشيرا إلى أن رقباء السير يعملون على تنظيم الحركة والموازنة بين المداخل الفرعية والشارع الرئيسي.

وأشار إلى وجود تباطؤ على طريق المطار قبل جسر الملك زين، بالتزامن مع أعمال قشط، إضافة إلى تباطؤ بعد جسر الميـلح، فيما تعمل مجموعات السير على إزالة الأثر المروري بالتزامن مع الحركة الصباحية.

وعلى شارع الملك عبدالله الثاني، تتركز الكثافة عند إشارات الثامن للسير القادم من جهة الشعب باتجاه السابع والسادس والرابع، فيما تشهد بعض المسارب حركة نشطة بحسب اتجاه تدفق المركبات.

وفي شارع زهران، تنحصر الكثافة للسير القادم من جهة الثامن بعد السابع باتجاه السادس، قبل أن تبدأ الحركة بالانفراج بعد الخامس باتجاه الرابع. كما تشهد منطقة النفق الداخلي في شارع الاستقلال تباطؤا بين جسر القصور وبداية النفق، مع بدء انسياب الحركة باتجاه دوار الشميساني ومحور الرابع.

ولفت الهزايمة إلى أن الحركة القادمة من نفق صويلح باتجاه نفق خلدا ودوار المدينة الطبية ومنطقة الشعب تشهد كثافة وتباطؤا في بعض المواقع، فيما بدأت الحركة بالانفراج بعد نفق صويلح باتجاه دوار خلدا.

وبشأن الحوادث، قال إن حادثا وقع صباح الأحد بين مركبتين على محور شارع الثامن، دون تسجيل إصابات، مشيرا إلى أن مجموعات السير تعاملت معه وأزالت الأثر المروري. كما جرى التعامل مع مركبة معطلة على شارع الاستقلال، بعد جسر القصور باتجاه النفق الداخلي.

وأكد أن غرف العمليات تتابع الحركة المرورية عبر كاميرات المراقبة وأنظمة الرصد وتطبيقات الخرائط، لتحديد مواقع الكثافة والحوادث والتعطلات وتوجيه رقباء السير إلى المواقع اللازمة.

ودعا السائقين إلى الالتزام بالمسارب المخصصة وعدم التجاوز الخاطئ، والتقيد بإرشادات رقباء السير وقانون السير، محذرا من أن تغيير المسرب بصورة خاطئة قد يؤدي إلى حوادث مرورية، ومؤكدا أن التزام السائقين يسهم في حماية مستخدمي الطريق والحد من حوادث الدهس.