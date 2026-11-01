سورية.. أكثر من 150 حالة تسمم غذائي في دير الزور والكوادر الطبية تستنفر

خبرني - استقبل مستشفى دير الزور في سورية يوم السبت، أكثر من 150 حالة تسمم غذائي ناجمة عن تناول وجبات في أحد مطاعم المدينة.

واستنفرت الكوادر الطبية لمتابعة الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، حسبما أوردته محافظة دير الزور عبر منصاتها الرسمية.

وفي السياق، كشف مدير الصحة في محافظة دير الزور نصر الخلف في تصريح لصحيفة "الوطن" أن مشفيي دير الزور الوطني والهويدي، استقبلا خلال الساعات القليلة الماضية 160 حالة تسمم غذائي ما بين خفيفة ومتوسطة ناجمة عن تناول وجبات من مطعمين ضمن منطقة الجورة في مركز المدينة.

واستنفر مدير الصحة الكادر الطبي والتمريضي للتعامل مع الحالات، لافتا إلى أن عددا من الحالات تم تخريجها منذ مساء الجمعة، فيما تم التعامل مع الحالات الواردة حتى ظهر السبت، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمتسممين.

وأضاف الخلف أن الإصابات شملت الأطفال والشباب وكبار السن، بأعراض متوسطة الشدة، تم التعامل معها من خلال تقديم أدوية معالجة، مؤكدا عدم تسجيل أي حالات وفاة.

وأشار في الصدد إلى أنه تم سحب عينات من المطعمين مع متابعة الموضوع عن طريق "الرصد الوبائي" بالتنسيق مع التموين والمحافظة، وشملت العينات المسحوبة الأطعمة والمياه.

كما لفت إلى أنه تم إغلاق المطعمين بشكل احترازي حاليا، إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموضوع، حفاظاً على الصحة العامة ومنع حدوث أي حالات تسمم أو أضرار على صعيد المواد الغذائية.

وذكر أنه سوف يتم النظر بواقع المواد المباعة، وتقييم الأمر إن كان تقصيرا أو إهمالا أو تزودا خارجيا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق التموين.

وأوضح الخلف أنه سيصدر بيانا رسميا حين صدور النتيجة ويوضح الإجراءات المتخذة.