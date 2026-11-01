ميلان يحسم ديربي الغضب أمام إنتر وروما يسحق أودينيزي بخماسية

خبرني - حقق ميلان فوزا على غريمه إنتر ميلان بنتيجة 3-1، السبت، في قمة منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، فيما حقق روما فوزا عريضا على مضيفه أودينيزي بنتيجة 5-2.

وسجل كريستيان بوليسيك الهدف الأول لميلان في الدقيقة الرابعة بضربة رأس، قبل أن يضيف أدريان رابيو الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة.

وقلص أليساندرو باستوني الفارق لإنتر في الدقيقة 22، لكن ميلان استعاد تقدمه بفارق هدفين بعدما سجل دييغو موريرا الهدف الثالث من ركلة حرة قبل نهاية الشوط الأول، ليحقق الفريق فوزه الرابع على التوالي أمام غريمه إنتر.



وفي مباراة أخرى، حقق روما فوزا كبيرا على أودينيزي بنتيجة 5-2، بعدما أنهى الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف دون رد.

وسجل برايان كريستانتي الهدف الأول في الدقيقة العاشرة، وأضاف رودريغو مورا الهدف الثاني في الدقيقة 31، قبل أن يعزز دونييل مالين التقدم بالهدف الثالث بعد دقيقتين، فيما أحرز إيفان نديكا الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل نيكولو زانيولو وماتيو بالما هدفي أودينيزي، قبل أن يضيف دانييلي جيلاردي الهدف الخامس لروما.

وبهذه النتائج، رفع ميلان رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد إنتر عند 25 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا بالتساوي مع لاتسيو، الذي يواجه كالياري الأحد، بينما يحتل روما المركز الثالث برصيد 24 نقطة.