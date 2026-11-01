صحيفة: ترمب يبحث مع نتنياهو استئناف قصف إيران وسط ضغوط إسرائيلية لاستئناف القتال

خبرني - أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لاستئناف قصف إيران، وفق ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وذكرت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على الاتصال، أن ترامب تحدث مع نتنياهو صباح السبت، بعد أيام من اجتماع عقده في البيت الأبيض مع كبار قادته العسكريين لمناقشة الخيارات المتاحة لاستئناف العمليات القتالية الكبرى في المنطقة.

ويأتي الاتصال في وقت يسعى فيه ترمب إلى حشد الناخبين الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي، وسط تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أسعار الوقود وتراجع حماس الحزب الجمهوري، بحسب الصحيفة.



وأضافت الصحيفة أن الاتصال جاء بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي شهدت منافسة حادة، فيما تتجه إسرائيل إلى أسابيع أو أشهر من المفاوضات بشأن هوية رئيس الوزراء المقبل.

في غضون ذلك، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن دونالد ترامب يتعرض لضغوط من نتنياهو لاستئناف القتال مع إيران بعد الانتخابات، في حين تضغط الدول الوسيطة للتوصل إلى اتفاق.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين أن الأيام الحالية "بالغة الحساسية"، مشيرين إلى أن كبار قادة الجيش الإسرائيلي على تواصل وثيق ويومي مع نظرائهم الأميركيين.

وبحسب مصادر للقناة، فإن أي تحرك عسكري محتمل سيكون مختلفا من حيث حجم القوة والأهداف، لافتة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان حوارا مكثفا وتنسقان عملياتيا بشكل وثيق لوضع أهداف للعملية في إيران تكون قابلة للتحقيق.