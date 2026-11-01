القوات المسلحة اليمنية تعلن استعادة مواقع استراتيجية شرقي الحزم في الجوف

خبرني - أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء السبت، استعادة عدد من المواقع والمرتفعات الاستراتيجية في جبهات محافظة الجوف، شرقي مدينة الحزم، ضمن عملية "فجر اليمن".

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، إنه تم تنفيذ 1119 عملية استهداف طالت قيادات وتجمعات وتحركات وتعزيزات مليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية.

وأضاف أن العمليات استهدفت مواقع المليشيا ومصادر نيرانها ووسائل إمدادها، باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات.

وأضاف أن الاستهدافات، بالتزامن مع عمليات ميدانية، أسهمت في إلحاق خسائر بقوات المليشيا، ومكنت القوات الحكومية من التقدم والسيطرة على عدد من المواقع والمرتفعات الحاكمة في جبهات الجوف، فيما تتواصل العمليات القتالية والضغط العملياتي في بقية الجبهات.



وأشار إلى استمرار المواجهات بين القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ومليشيا الحوثي في محافظة تعز، لافتا إلى توجيه ضربات لتحركات المليشيا وتعزيزاتها بإسناد جوي ومدفعي.

وبين أن العمليات أسفرت عن تحييد 427 عنصرا من المليشيا، وتدمير وإعطاب 142 عربة وآلية ومعدة ووسيلة نقل عسكرية.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار تنفيذ مهامها، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.