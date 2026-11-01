"إف.بي.آي": كوريا الشمالية مسؤولة عن سرقة أكثر من 6 مليارات دولار من "باينانس"

خبرني - اتهم مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي)، السبت، كوريا الشمالية بالمسؤولية عن سرقة أكثر من 6 مليارات دولار من الأصول الرقمية من منصة "باينانس" لتداول العملات المشفرة.

وقال المكتب إن جهات خبيثة من كوريا الشمالية رُصدت وهي تعمل على إخفاء مصدر الأصول المسروقة عبر تحويلها إلى عملة إيثريوم، مضيفا أنه يتوقع أن تمر هذه الأصول بمراحل إضافية من غسل الأموال.

وكانت منصة تداول العملات المشفرة "باينانس" أعلنت الجمعة أنها تعمل على معالجة تداعيات "هجوم معقد" طال أصولا بقيمة نحو 6.3 مليارات دولار، وشمل عدة "نقاط اختراق".



وكتبت الشركة على منصة "إكس": "أشار تحقيقنا الأولي إلى أن الحادث الأمني ربما شمل حاسوبا محمولا تعرض للاختراق، لكن تحقيقاتنا اللاحقة كشفت عن نقاط اختراق إضافية".

وأضافت: "كان هذا هجوما معقدا، ونحن نبذل كل ما في وسعنا بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون لمعالجته".

والسبت، قالت المنصة إنها تمكنت من استرداد 90% من المبالغ المسروقة بعد تعرض منصتها لعملية اختراق قياسية بلغت قيمتها 6.3 مليار دولار.

وأضافت في بيان أن النسبة المتبقية البالغة 10% تتكون من رموز رقمية أقل سيولة، مما يعني أن الحصول عليها بالكميات المطلوبة قد يستغرق وقتا أطول.

وقالت المنصة إنها خصصت نحو 6.34 مليار دولار من أموال الشركة لتغطية الخسائر.

وأضافت أن عملية التعويض شملت استخدام جزء من "صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين" البالغة قيمته مليار دولار، وهو احتياطي من بتكوين تحتفظ به لحماية العملاء في حال حدوث اختراقات أمنية.