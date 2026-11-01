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برشلونة يستعيد الصدارة بسداسية أمام ألافيس في الدوري الإسباني

  • 01 نوفمبر 2026
  • 01:24
برشلونة يستعيد الصدارة بسداسية أمام ألافيس في الدوري الإسباني

خبرني - استعاد برشلونة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 6-1، السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة.

وجاء الفوز بعد أسبوع من خسارة برشلونة أمام غريمه ريال مدريد 1-2 في الكلاسيكو، لينجح الفريق الكتالوني في استعادة توازنه وتحقيق انتصار عريض.

وسجل البرازيلي رافينيا هدفين في الدقيقتين 8 و41، وأضاف فيرمين لوبيس الهدف الثاني في الدقيقة 23، فيما أحرز لامين جمال هدفين في الدقيقتين 45+1 و64، واختتم الإنجليزي أنتوني غوردون السداسية في الدقيقة 81.

وسجل ماريانو دياز هدف ألافيس الوحيد في الدقيقة 84.

ورفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في صدارة الترتيب، متقدما بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 28 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد ثالثا برصيد 24 نقطة قبل مواجهته أمام راسينغ سانتاندر الأحد.

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