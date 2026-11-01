رضائي: لم أرد على رسالة فانس بعد وهرمز لن يُفتح قبل تنفيذ شروطنا

خبرني - قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنه اطلع على رسالة جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، لكنه لم يرد عليها بعد، مشددا على أن مضيق هرمز لن يُفتح قبل تنفيذ الشروط الإيرانية.

وأشار رضائي إلى أن لهجة الإدارة الأمريكية تغيرت تماما، و"هذا مؤشر جيد لأنه يعكس انتصار الشعب الإيراني"، على حد وصفه.



يُشار إلى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ذكرت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن فانس، بعث، بتوجيه من الرئيس ترمب، رسالة إلى رضائي بهدف استئناف مفاوضات السلام.

من جانبه، نفى ترمب هذا الادعاء، قائلا إن دور فانس اقتصر على المساعدة في توفير الإمدادات الطبية التي تحتاج إليها إيران.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه جهود وساطة تقودها قطر وباكستان لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران، وسط تقارير عن تقدم في مباحثات غير مباشرة بالدوحة، ومساع للتوصل إلى تفاهمات بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

تهديد ووعيد

وفي السياق، توعّد رضائي بتوجيه ضربات مدمرة لأي جهة تعتدي على إيران، مؤكدا أن بلاده ستستخدم أسلحة جديدة إذا اتُّخذ أي إجراء ضدها.

وقال رضائي، في منشور على منصة إكس، السبت، إن الطريق أمام الدبلوماسية سيبقى مفتوحا ما دامت شروط طهران تُلبّى، مشددا على أن إيران أكدت مرارا ضرورة تحقيق شروطها السبعة.

وأضاف أن إيران ستغيّر سلوك الولايات المتحدة عبر دفعها إلى القبول بهذه الشروط.

كما نفى رضائي اتخاذ أي قرار جديد بشأن تغيير العقيدة النووية الإيرانية، وذلك ردا على مزاعم تحدثت عن احتمال إلغاء المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي الفتوى التي أصدرها المرشد السابق علي خامنئي، والتي تحظر تطوير الأسلحة النووية أو استخدامها.

وأوضح أن الاجتماع الرباعي في طهران بحضور إيران وباكستان والسعودية وتركيا ناقش الترتيبات الأمنية للمنطقة، مشيرا إلى أنهم لم يناقشوا اتفاق مكة ولا موضوع اليمن.

وأضاف أنهم اتفقوا مع السعودية وتركيا وباكستان على استمرار المحادثات، وعلى مغادرة القوى الأجنبية للمنطقة.

وعن ملف الوساطة، قال رضائي إن قطر وباكستان تقودان جهود الوساطة، موضحا أنه يوجد مقترح أمريكي أفضل أعلنت واشنطن فيه أنها مستعدة لقبول الشروط الإيرانية السبعة والتي تختلف عن مذكرة التفاهم.

وشدد رضائي على أنهم جادون في الدبلوماسية لكنهم لن يتخلوا عن حقوق شعبهم، مؤكدا أنهم يتصرفون بعقلانية، لكنْ يجب أن يحققوا "الردع" كي لا تجرؤ أي دولة على الاعتداء على بلادهم.

وأكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني على أن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد، وأنهم يوجدون في مضيق هرمز بقوة، مشيرا إلى ضرورة احترام حقوق إيران النووية بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي إذا جرت مفاوضات نووية في مراحل لاحقة.

وأشار إلى تكبد بلاده تكاليف وصعوبات يواجهها الإيرانيون، لكنه أكد أنهم سيحققون إنجازات كبيرة في المستقبل، ويوجهون ضربات قاصمة "للعدو" إذا شن اعتداء جديدا. وشدد على أنه إذا لم يُسمع صوت الإيرانيين فلن يُبرم أي ميثاق ولن يتشكل أي تحالف في المنطقة.

وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يواجه تساؤلات داخل بلاده بشأن أسباب بدء حرب على إيران، وإنه لا توجد عائلة في أمريكا لم تتضرر جراء حرب الولايات المتحدة على إيران.