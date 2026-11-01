بلا سابق إنذار...أسباب تغيّر طبيعة الشعر وملمسه

خبرني - البداية قد تكون من تفصيل صغير يصعب تفسيره، خصلات كانت ناعمة أصبحت أكثر خشونة، أو تموّجات جديدة تظهر بعدما اعتاد الشعر الاستقامة، أو تجعّدات تفقد شكلها المعتاد وتبدو أقل حيوية.

ويمكن لهذه التحوّلات أن تترافق مع تراجع كثافة الشعر أو زيادة جفافه، رغم الاستمرار في استخدام مستحضرات العناية نفسها. فما الذي يجعل طبيعة الشعر تتغيّر مع مرور الوقت، وهل تكمن الأسباب في طريقة العناية به وحدها؟

تتداخل عوامل عدة في تحديد ملمس الشعر وشكله، بدءاً من التغيرات الهرمونية والتقدم في العمر، وصولاً إلى الضغوط النفسية والتغذية والعوامل البيئية والمعالجات الكيميائية. يمكن لبعض هذه التغيرات أن تعكس تطوراً طبيعياً في دورة نمو الشعر، فيما يشير بعضها الآخر إلى مشكلة تستدعي الانتباه.



الهرمونات وراء تحوّلات غير متوقعة

يمكن لطبيعة الشعر أن تتغير خلال مراحل مختلفة من الحياة نتيجة تقلب مستويات الهرمونات. فالبلوغ والحمل والفترة التي تلي الولادة، وصولاً إلى مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وانقطاعه، كلها مراحل يمكن أن تؤثر في دورة نمو الشعر وكثافته وقطر الشعرة. وقد يلاحظ البعض أن الشعر أصبح أكثر رقة أو أقل كثافة، فيما تتبدل لدى البعض الآخر درجة تموّجه أو مظهره العام. ولا يعني ذلك أن التغيرات الهرمونية تؤدي دائماً إلى تبدّل نمط الشعر من مستقيم إلى مجعّد، بل قد يكون تغير الكثافة أو سماكة الشعرة هو ما يمنح الشعر مظهراً مختلفاً.

وتستدعي التغيرات المستمرة أو المترافقة مع تساقط ملحوظ تقييماً طبياً، خصوصاً عندما تكون هناك مؤشرات أخرى على اضطراب هرموني أو مشكلة في الغدة الدرقية.

التوتر يترك أثره

تؤثر الضغوط النفسية على الشعر بعد أسابيع أو أشهر من المرور بفترة صعبة، وليس بالضرورة في وقت حدوثها. فالتوتر الشديد أو المستمر يمكن أن يدفع عدداً أكبر من بصيلات الشعر إلى مرحلة الراحة، تليها مرحلة التساقط. ومع تراجع الكثافة، قد يبدو الشعر أقل حجماً، وتصبح تسريحته المعتادة مختلفة عما كانت عليه. وفي حالات كثيرة، يكون هذا التساقط مؤقتاً وتتحسن الحالة بعد زوال العامل المسبّب، لكن التعافي يحتاج إلى وقت. ومن المهم التمييز بين تغيّر ملمس الشعر فعلياً وبين التغير الذي ينتج من فقدان الكثافة أو زيادة التكسر.

نقص العناصر الغذائية

تحتاج بصيلات الشعر إلى إمدادات كافية من البروتينات والعناصر الغذائية الضرورية لنموها بصورة طبيعية. وقد يؤدي نقص البروتين أو الحديد أو بعض الفيتامينات والمعادن إلى إضعاف الشعر أو زيادة تساقطه، كما يمكن أن تصبح الألياف أكثر عرضة للتكسر عندما تتراجع مقاومتها. وتبرز أهمية التغذية المتوازنة خصوصاً عند اتباع حميات قاسية أو فقدان الوزن بسرعة، إذ قد لا يحصل الجسم على احتياجاته الأساسية. لكن جفاف الشعر أو خشونته لا يعنيان بالضرورة وجود نقص غذائي؛ فلا يمكن تحديد العنصر المفقود من مظهر الشعر وحده.

وعند ملاحظة تساقط غير معتاد أو هشاشة مستمرة، يُفضّل إجراء تقييم طبي لتحديد السبب، بدلاً من تناول المكملات عشوائياً. فالعلاج الفعّال يبدأ بتحديد النقص الفعلي، في حال وجوده، ومعالجته وفقاً للحاجة.

تأثير التصفيف المتكرر

يمكن لبعض التغيرات التي تُنسب إلى طبيعة الشعر أن تكون ناتجة من الأضرار المتراكمة في الألياف نفسها. فالصبغات، وسحب اللون، والفرد الكيميائي، والاستخدام المتكرر لمكواة التمليس وأدوات التصفيف الحرارية، كلها عوامل يمكن أن تضعف البنية البروتينية للشعرة وتؤثر في طبقتها الخارجية الواقية.

وعندما تتضرر هذه الطبقة، يصبح الشعر أكثر خشونة وفقداناً للّمعان، وقد يتشابك بسهولة ويتكسر عند التمشيط. وفي هذه الحالة، لا تكون المشكلة بالضرورة في البصيلة أو في طبيعة الشعر الجديدة، بل في الجزء الذي نما بالفعل وتعرّض للتلف.

يساعد تقليل المعالجات الكيميائية والحرارة المرتفعة، واستخدام مستحضرات الترطيب وواقيات الحرارة، على الحد من الأضرار الإضافية وتحسين مظهر الشعر. كما يمكن قص الأطراف المتضررة لتسهيل التصفيف والتخلص من الأجزاء الأكثر تكسرًا، مع العلم أن العناية التجميلية لا تعيد بناء الشعرة المتضررة بالكامل.

دور الطقس والماء

قد تكون البيئة المحيطة سبباً في اختلاف ملمس الشعر من موسم إلى آخر. فالرطوبة تؤثر في الروابط المؤقتة داخل ألياف الشعر، ما قد يزيد التموج أو تطاير الخصلات، بينما يمكن أن يساهم التعرض المطوّل للشمس في جفافها وإضعافها. كما قد يؤثر الهواء الجاف والاحتكاك المتكرر في نعومة الشعر وسهولة تسريحه.

ومن العوامل الأقل وضوحاً تراكم بقايا مستحضرات التصفيف والمعادن الموجودة في الماء العسر، إذ قد يجعل الشعر باهتاً أو خشناً ويزيد صعوبة فك تشابكه. وقد يُلاحظ الفرق بوضوح عند الانتقال إلى منطقة تختلف فيها طبيعة المياه أو الرطوبة.

يمكن التعامل مع هذه المشكلة من خلال استخدام بلسم مناسب بعد غسل الشعر، وتقليل التعرض المباشر للشمس، واختيار شامبو منظف بعمق عند الحاجة إذا كان هناك تراكم للترسبات. لكن لا يُنصح بالإفراط في استخدام هذا النوع من الشامبو، لأنه قد يزيد الجفاف، خصوصاً لدى الشعر الحساس أو المتضرر.

دور التقدم في العمر

لا تقتصر آثار التقدم في العمر على البشرة، بل تمتد إلى بصيلات الشعر والألياف التي تنتجها. فقد يصبح الشعر أكثر رقة، وتتراجع كثافته تدريجياً، كما يمكن أن ينخفض إفراز الزهم الطبيعي في فروة الرأس، ما يجعل الأطوال أكثر جفافاً وأقل مرونة.

وتختلف طبيعة الشعر الأبيض أيضاً عن الشعر المصبوغ، إذ قد يبدو أكثر خشونة أو صلابة لدى البعض. وترتبط هذه التحولات بتغيرات بيولوجية تؤثر في البصيلات وساق الشعرة، إلى جانب الاستعداد الوراثي والعوامل البيئية. لذلك، قد تتبدّل طريقة تصفيف الشعر واستجابته للمنتجات المعتادة مع مرور السنوات، حتى عندما لا يتغير روتين العناية به بصورة ملحوظة.



الحاجة إلى فحص طبي

ليس كل تبدّل في ملمس الشعر مدعاة للقلق، لكن التغيّر المفاجئ أو المستمر يستحق الانتباه، خاصة عندما يترافق مع تساقط كثيف، أو ظهور فراغات واضحة، أو تهيّج في فروة الرأس، أو تكسر غير معتاد. فاضطرابات الغدة الدرقية وبعض الحالات الصحية والأدوية قد تؤثر في نمو الشعر ومظهره. ويحدد طبيب الجلدية الحاجة إلى الفحوصات وفقاً للأعراض والتاريخ الصحي، بدلاً من افتراض أن السبب هو التقدم في العمر أو سوء العناية.

أما استعادة الملمس المعتاد، فتعتمد على العامل المسبّب. قد يتحسن الشعر المتضرر مع روتين ألطف وعناية مناسبة، وقد تعود الكثافة تدريجياً بعد معالجة بعض أسباب التساقط المؤقت. لكن التغيرات المرتبطة بالهرمونات أو العمر لا يمكن عكسها دائماً، ولا يوجد علاج واحد يناسب جميع الحالات. يتطلب فهم طبيعة الشعر الجديدة التمييز بين ما يحدث داخل البصيلة وما يصيب الشعرة بعد نموها. فهذه الخطوة هي التي تساعد على اختيار العناية المناسبة، وتجنب العلاجات غير الضرورية، والتعرف مبكراً إلى الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي.