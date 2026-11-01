ترمب: ترشيح المغنية نيكي ميناج متحدثة للبيت الأبيض فكرة جيدة

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن فكرة تعيين المغنية نيكي ميناج متحدثة باسم البيت الأبيض "فكرة جيدة"، مضيفاً أنه سيفكر في الأمر، خلال مقابلة مع المدون بيني جونسون نُشرت على منصة إكس.

وجاء كلام ترمب رداً على سؤال من جونسون عما إذا كانت ميناج ستصبح المتحدثة التالية باسم البيت الأبيض، إذ قال: "إنها فكرة جيدة. أعتقد أنني بحاجة إلى التفكير في الأمر. سأفكر في الأمر". وأضاف مازحاً أن جونسون نفسه سيكون مناسباً للمنصب.

وكان ستيفن تشونغ، مدير الاتصالات في البيت الأبيض، قد اقترح على سبيل المزاح قبل أيام أن تتولى ميناج هذا المنصب، بعد نشره على إكس مقطعاً لمقابلة صورية أجراها معها على متن الطائرة الرئاسية، وعلق عليه بأنه ربما عثر على المتحدثة الجديدة، بحسب مجلة بيلبورد.



وكانت ميناج، المعروفة بتأييدها لترامب، رافقت الرئيس في الرحلة نفسها إلى تجمع انتخابي في ولاية ميشيغان قبل انتخابات التجديد النصفي، وأعادت نشر المقطع مع رمزي علم أميركي ووجه مبتسم.

منصب شاغر بعد زكريا

وجاء هذا المنصب الشاغر بعد إقالة كاتي زكريا التي لم تصمد في المنصب سوى خمسة أيام، بسبب فضيحة تتعلق بترخيصها المهني كمحامية وإخفاقها في أول إحاطة إعلامية لها.

وأقرت زكريا بأنها لم تجتز امتحان نقابة المحامين ولم تحصل على رخصة لممارسة المحاماة في الولايات المتحدة، فيما استمرت إحاطتها الأولى 14 دقيقة أجابت خلالها عن ثلاثة أسئلة فقط، بحسب رويترز.

وقال ترمب للصحافيين إنه نصحها بإعادة النظر في بقائها بالمنصب، بعدما رأى أن الأخبار كانت قاسية معها، بحسب موقع أكسيوس.

وبذلك أصبحت زكريا صاحبة أقصر فترة في المنصب، متجاوزة الرقم السابق لأنتوني سكاراموتشي، الذي أمضى 11 يوماً مديراً للاتصالات عام 2017.

لا إعلان رسمياً

ولم يعلن البيت الأبيض اسم المتحدث الجديد حتى الآن، فيما قال ترامب إنه ينوي تسمية البديل بعد انتخابات التجديد النصفي.



ولا يتوفر ما يشير إلى أن ميناج تلقت عرضاً رسمياً أو بدأت إجراءات فحص ملفها، فيما تتردد أسماء أخرى للمنصب بينها نائبة المتحدث آنا كيلي والمعلق السياسي سكوت جينينغز.