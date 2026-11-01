مصرع 10 أشخاص وإصابة 19 آخرين في حادث تصادم مروع بمصر

خبرني - شهد الطريق الأوسطي بنطاق مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية، صباح اليوم السبت، استنفاراً أمنياً وطبياً واسعاً، في أعقاب حادث التصادم المروع الذي وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالاتجاه القادم من طريق الضبعة، والذي أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 19 آخرين بإصابات متفرقة.

الاستجابة الفورية والرعاية الطبية

وفور تلقي غرفة عمليات النجدة إخطاراً بالحادث، دفعت هيئة الإسعاف المصرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بنحو 20 سيارة إسعاف إلى موقع التصادم لتقديم الإسعافات الأولوية ونقل المصابين بسرعة إلى المستشفيات القريبة، ومنها مستشفى أكتوبر المركزي ومستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي الفحوصات والعلاج اللازم، بينما جرى نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



إعادة فتح الطريق وتسيير الحركة المرورية

وانتقلت القيادات الأمنية ورجال الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى موقع الواقعة لرفع الآثار الناتجة عن الاصطدام، حيث تم الدفع بالأوناش والمعدات الثقيلة لإزالة حطام المركبتين من نهر الطريق الأوسطي، وذلك لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات ومنع وقوع أي تكدسات مرورية بالمنطقة.



من جانبها، باشرت النيابة العامة بالجيزة التحقيقات في الحادث، وأصدرت عدة قرارات عاجلة شملت انتداب لجنة هندسية وفنية من خبراء المرور لفحص المركبتين ومعاينة مسرح الحادث لمعرفة الأسباب الفنية للتصادم وبيان مدى صلاحية السيارات للسير، كما كُلفت رجال المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة والاستماع إلى أقوال المصابين وشهود العيان الذين تسمح حالتهم الصحية، إلى جانب التوجيه باستكمال إجراءات التحقق من هويات المتوفين وتسهيل استخراج تصاريح الدفن لتسليم الجثامين إلى ذويهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة النقل "التريلا" المتسببة في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث وأسبابه، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام مصرية.