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الوحدات يطالب بالتحقيق في إلغاء هدفه أمام العربي

  • 31 أكتوبر 2026
  • 23:43
الوحدات يطالب بالتحقيق في إلغاء هدفه أمام العربي

خبرني - طالب نادي الوحدات بإجراء مراجعة فنية وتحقيقية عاجلة ومحايدة للحالة التحكيمية التي أفضت إلى إلغاء الهدف الذي سجله المهاجم بافا ديوب أمام العربي في المباراة التي خسرها الفريق بهدف وجرت على ستاد عمان الدولي.
وشدد نادي الوحدات علي ضرورة حفظ وعدم إتلاف جميع المواد المرتبطة بالحالة بما في ذلك تسجيل المباراة الكامل وجميع زوايا التصوير وتسجيلات غرفة تقنية الفيديو والتواصل الصوتي بين حكم الساحة وطاقم التقنية وسجل الفحص والمراجعة وتقرير الحكم والمقيم والمراقب.
وأشارت الشكوى إلى أهمية تزويد نادي الوحدات برد فني مكتوب ومسبب يوضح نتيجة المراجعة ووجه تطبيق المادة الثانية عشرة وبرتوكول تقنية الفيديو على الحالة.

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