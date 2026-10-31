دراسة: تناول البيض يرتبط بارتفاع خطر سرطان البروستاتا

خبرني - أثارت دراسة علمية تساؤلات بشأن العلاقة بين استهلاك البيض وخطر الإصابة بسرطان البروستاتا المميت، بعدما رصد باحثون ارتفاعًا في احتمالات الإصابة لدى الرجال الذين يتناولون كميات أكبر منه أسبوعيًّا، مقارنة بمن يستهلكونه بمعدلات منخفضة.

ووفقًا للدراسة المنشورة عبر المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، ارتبط تناول 2.5 بيضة أو أكثر أسبوعيًّا بزيادة نسبية بلغت 81% في خطر الإصابة بسرطان البروستاتا المميت، مقارنة بتناول أقل من نصف بيضة أسبوعيًّا.

متابعة آلاف الرجال

اعتمد الباحثون على بيانات 27 ألفًا و607 رجال، خضعوا للمتابعة بين عامي 1994 و2008، لدراسة العلاقة بين استهلاك البيض واللحوم الحمراء والدواجن والإصابة بالمرض.

وسجلت الدراسة 199 حالة من سرطان البروستاتا المميت، فيما شمل تحليل منفصل 3127 رجلًا شُخّصوا بالمرض، لرصد تأثير عاداتهم الغذائية في تطوره، وسُجلت بينهم 123 حالة.

وأظهرت النتائج أن العلاقة الإحصائية بين استهلاك البيض وارتفاع الخطر ظهرت لدى الرجال غير المصابين بالسرطان عند بدء المتابعة، بينما لم يُرصد ارتباط واضح بين تناوله بعد التشخيص وتطور المرض إلى مرحلة مميتة.

ما علاقة مكونات البيض بالسرطان؟

طرح الباحثون تفسيرات محتملة لهذه العلاقة، أبرزها احتواء البيض على الكولين والكوليسترول، وهما مركبان قد يرتبطان بعمليات بيولوجية تؤثر في نمو الخلايا السرطانية.

لكن هذه الفرضيات لا تزال بحاجة إلى أدلة إضافية لإثبات دورها المباشر.

ماذا عن اللحوم والدواجن؟

لم تكشف النتائج عن ارتباط إحصائي واضح بين إجمالي استهلاك اللحوم الحمراء بعد التشخيص وتفاقم المرض.

كما رُصد ارتفاع محتمل في الخطر لدى بعض مستهلكي الدواجن واللحوم المصنعة، لكنه لم يبلغ مستوى الدلالة الإحصائية.

وشدد الباحثون على أن النتائج تعكس ارتباطًا إحصائيًّا، ولا تثبت أن تناول البيض يسبب سرطان البروستاتا، خصوصًا أن الدراسات السابقة قدمت نتائج متباينة.