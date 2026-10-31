خطر خفي في الهواء.. لماذا تعاني من ضيق التنفس ليلا؟

خبرني - قد تتحول ساعات المساء والليل إلى فترة مرهقة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات الجهاز التنفسي، مع تزايد نوبات السعال وتهيج الحلق والصفير وضيق التنفس، وهي أعراض قد ترتبط بالتعرض لملوثات الهواء وتأثيرها على الشعب الهوائية.

وأوضح الدكتور فيكاس ميتال، أن تلوث الهواء قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض التنفسية، خصوصًا لدى المصابين بالربو والانسداد الرئوي المزمن، لكنه ليس السبب الوحيد وراء السعال الليلي.

كيف يؤثر تلوث الهواء على الرئتين؟

وأشار ميتال، في تصريحات لمجلة "HT Lifestyle"، إلى أن الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء، المعروفة باسم "PM2.5"، تستطيع التغلغل عميقًا داخل الجهاز التنفسي، مسببة تهيج الشعب الهوائية والتهابات قد تؤدي إلى السعال والصفير والشعور بضيق الصدر.

وأضاف أن بعض الظروف الجوية قد تتسبب في احتجاز الملوثات بالقرب من سطح الأرض، ما يزيد احتمالات التعرض لتركيزات مرتفعة منها، خاصة في المناطق التي تعاني من تدهور جودة الهواء.

لماذا تزداد الأعراض خلال الليل؟

وبيّن الطبيب أن تفاقم الأعراض ليلًا قد يرتبط بالتعرض المتراكم للملوثات طوال اليوم، إلى جانب التغيرات الطبيعية التي تطرأ على وظائف الجهاز التنفسي خلال ساعات النوم.

وأوضح أن الشعب الهوائية لدى بعض مرضى الربو تصبح أكثر عرضة للتضيق ليلًا، فيما قد تؤدي مشكلات أخرى، مثل ارتجاع المريء والتهابات الجهاز التنفسي والتنقيط الأنفي الخلفي، إلى زيادة السعال عند الاستلقاء.

كيف تحمي جهازك التنفسي؟

ونصح ميتال بمتابعة مؤشر جودة الهواء، وتقليل الأنشطة الخارجية عند ارتفاع مستويات التلوث، واستخدام أجهزة تنقية الهواء المناسبة، مع تجنب التدخين والبخور والمنظفات ذات الروائح النفاذة.

وشدد على ضرورة التزام المصابين بالأمراض التنفسية بالعلاجات الموصوفة، وعدم تجاهل السعال المتكرر الذي يؤثر على النوم أو يصاحبه صفير وضيق في التنفس.

وأكد أن استمرار الأعراض يستدعي استشارة الطبيب لتحديد السبب، فيما تتطلب صعوبة التنفس المفاجئة أو الشديدة تدخلًا طبيًا عاجلًا.