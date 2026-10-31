كين يهدر ركلة جزاء ودورتموند يخطف تعادلا قاتلا في القمة

خبرني - أهدر هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ، المتوج حديثا بالكرة الذهبية، ركلة جزاء واصطدمت له تسديدة أخرى بالقائم، بينما خطف بروسيا دورتموند تعادلا ثمينا في اللحظات الأخيرة عبر فابيو سيلفا، لتنتهي مباراة القمة بالتعادل 2-2 اليوم السبت، ويواصل الفريقان تقاسم صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني برصيد 18 نقطة لكل منهما.

وكان كين قد تسلم الكرة الذهبية في لندن يوم الاثنين، قبل أن يكتفي بالجلوس على مقاعد البدلاء خلال الفوز الكاسح لبايرن 6-1 على ماجدبورج في كأس ألمانيا يوم الأربعاء.

لكن المهاجم الإنجليزي عاش أمسية صعبة أمام دورتموند، إذ أهدر ركلة جزاء عندما كان فريقه متقدما بهدف دون رد، ثم شاهد تسديدة أخرى له ترتطم بالقائم، ضمن أربع كرات لبايرن ردتها العارضة أو القائم.

وجاء العقاب في الدقيقة 89، عندما سجل سيلفا هدف التعادل القاتل، ليبقي الصراع على القمة محتدما بين الغريمين.

وشهد الشوط الأول فرصا متبادلة وإثارة متواصلة، إذ ارتدت تسديدة مايكل أوليسه من إطار المرمى، فيما أهدر إسماعيل صيباري فرصة محققة قبل أن يتعرض للإصابة في اللعبة نفسها، كما ألغى حكم الفيديو المساعد هدفا لدورتموند.

ورغم تعرض بايرن لضربتين بإصابة سيرج جنابري وأوليسه، نجح أصحاب الأرض في افتتاح التسجيل بالدقيقة 38 عبر كونراد لايمر، الذي تابع كرة مرتدة بعد تصدي الحارس جريجور كوبل لمحاولته الأولى.

وفي ظل غياب المدرب فينسن كومباني لمواصلته التعافي في منزله بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها الأسبوع الماضي، بدا لايمر الأكثر خطورة هجومية، في وقت افتقد فيه كين دقته المعتادة، وأهدر ركلة الجزاء التي ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 56.

وبدلا من تعزيز تقدم بايرن، أدرك دورتموند التعادل بواسطة سيرو جيراسي في الدقيقة 60، غير أن رد أصحاب الأرض جاء سريعا بعد ست دقائق فقط، عندما أعاد المدافع دايو أوباميكانو فريقه إلى المقدمة مستفيدا من تمريرة كين.

وحاول بايرن حسم المباراة، لكن الحظ عانده مجددا بعدما رد القائم تسديدة أخرى لكين، قبل أن يخطف سيلفا هدف التعادل في الدقائق الأخيرة. وفي الوقت بدل الضائع، ارتدت محاولة لينارت كارل من العارضة، لتختتم ليلة مليئة بالإحباط وسوء الطالع لحامل اللقب.