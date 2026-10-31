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انخفاض أسعار البنزين والديزل في الإمارات

  • 31 أكتوبر 2026
  • 22:29
انخفاض أسعار البنزين والديزل في الإمارات

خبرني - أعلنت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتماد أسعار الوقود لشهر نوفمبر 2026، والتي شهدت انخفاضاً مقارنةً بشهر أكتوبر، شمل الجازولين بفئاته الثلاث: "سوبر 98" و"خصوصي 95" و"إي بلس 91"، إضافةً إلى وقود الديزل.

وسجلت أسعار الجازولين انخفاضاً بنسبة 5.6%، فيما انخفض سعر وقود الديزل بنسبة 1.04% مقارنةً بأسعار شهر أكتوبر.

ويأتي اعتماد الأسعار في إطار آلية التسعير الشهرية المعمول بها في الدولة، والتي تستند إلى تطورات الأسعار العالمية للوقود، بما يعكس تغيراتها في السوق المحلية.

وحددت اللجنة أسعار البيع بالتجزئة لشهر نوفمبر 2026 على النحو الآتي:

جازولين "سوبر 98": 4.16 درهم للتر.

جازولين "خصوصي 95": 4.04 درهم للتر.

جازولين "إي بلس 91": 3.97 درهم للتر.

وقود الديزل: 4.75 درهم للتر.

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