عراقجي يحدد 7 مطالب رئيسية تشترطها إيران للجلوس مجددا على طاولة المفاوضات

خبرني - طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، برفع القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، وإلغاء تجميد جميع أموال بلاده، بما فيها تلك المحتجزة في حسابات بقطر.

وفي تصريح لقناة "الجزيرة" القطرية، استعرض عراقجي قائمة المطالب الإيرانية، مؤكدا أن الوفاء بها هو الشرط الأساسي للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال الوزير الإيراني: "من بين شروطنا رفع العقوبات التي فرضت بعد 'مذكرة إسلام آباد'، وخفض أعداد القوات الأمريكية في المنطقة، وإعادة رفع القيود عن صادرات النفط، وإلغاء تجميد جميع الأموال، بما فيها تلك الموجودة في حسابات بقطر".

ولم تقتصر المطالب الإيرانية على الجانب الاقتصادي والمالي، بل شملت أيضا ملفات أمنية وإقليمية حساسة.

وأشار عراقجي إلى أن طهران تطالب بالاعتراف بالمسار الملاحي الوحيد المعتمد في مضيق هرمز، الذي تم تحديده بالتنسيق مع السلطات العُمانية.

كما شدد الوزير الإيراني على مطلب "إنهاء جميع الحروب في المنطقة"، بما في ذلك النزاع الدائر في لبنان، في إشارة واضحة إلى رغبة طهران في ربط أي تقدم دبلوماسي بتهدئة شاملة في الشرق الأوسط.